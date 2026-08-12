Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ahmed-i Hani Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederek dua etti. Yılmaz, Ahmed-i Hani'nin bıraktığı ilim ve irfan mirasının yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

AĞRI (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan büyük âlim ve gönül insanı Ahmed-i Hani Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, ilim ve irfan dünyasının önemli isimlerinden Ahmed-i Hani Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederek dua etti.

Ziyareti sırasında Ahmed-i Hani Hazretleri'nin hayatı, ilme ve hikmete verdiği önem ile gelecek nesillere bıraktığı manevi mirasa dikkat çeken Başkan Yılmaz, kadim topraklarda asırlardır yaşatılan bu değerlerin büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Başkan Oktay Yılmaz, ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Bu kadim topraklarda asırlardır adı ve eserleri yaşayan Ahmed-i Hani Hazretleri'nin ilme, hikmete ve insan yetiştirmeye adanmış ömrü; bugün bizlere de geçmişten geleceğe uzanan büyük bir sorumluluğu hatırlatıyor' dedi.

Başkan Yılmaz ziyarette, Ahmed-i Hani Hazretleri'nin bıraktığı ilim ve irfan mirasının yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.