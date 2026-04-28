Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova'nın önemli ulaşım akslarından Uğur Mumcu Caddesi'nde yürütülen yenileme çalışmalarında altyapının büyük bölümü tamamlandı. Üstyapı çalışmalarının da hayata geçirilmesiyle cadde; modern, düzenli ve estetik görünüme kavuşacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında cadde boyunca 2 bin 100 metre içme suyu hattı, 2 bin 400 metre kanalizasyon hattı ve 186 metre yağmur suyu hattı yenilendi.

Ayrıca 527 metre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra 2 bin 200 metre fiber optik kablo döşenirken, 1100 metre alçak gerilim ve 1100 metre orta gerilim hattı ile caddenin elektrik altyapısı güçlendirildi.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı uygulamalarına geçildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından caddeye 5 bin 850 ton asfalt serimi yapılacak.

Ayrıca 10 bin 100 metrekare baskı beton kaldırım imalatı gerçekleştirilecek. Cadde boyunca yerleştirilecek 58 dekoratif aydınlatma direği ise hem güvenliği artıracak hem de estetik görünüm kazandıracak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Uğur Mumcu Caddesi, yalnızca bir ulaşım yolu olmanın ötesine geçerek modern altyapısı, yenilenen üstyapısı ve görsel düzenlemeleriyle Çayırova'nın prestij caddelerinden biri haline gelecek.