Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen özel etkinlikte, okul öncesi yaş grubundaki çocuklar klasik müzikle tanıştı; senfonik orkestrayı oluşturan enstrümanlar sahnede anlatılarak miniklere unutulmaz bir sanat deneyimi sunuldu

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik; kısa sürede yeniden organize edilerek okul öncesi yaş grubundaki çocuklar ve ailelerinin yoğun katılımıyla anlamlı bir sanat buluşmasına dönüştü.

Yaklaşık 3-9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen konserde, klasik müzik sevdirilerek tanıtıldı. Program kapsamında senfonik orkestrayı oluşturan enstrümanlar sahnede tek tek anlatılırken, çocukların aktif katılımı sağlandı. Etkinlik boyunca miniklerin müzikle kurduğu etkileşim, salonda renkli ve öğretici anlara sahne oldu.

Birçok çocuğun hayatında ilk kez canlı orkestrayla ve büyük konser salonu atmosferiyle buluştuğu gözlemlenirken, ailelerin heyecanı ve memnuniyeti dikkat çekti. Etkinliğe katılan çocuklar, klasik müzikle ilk kez bu denli yakından tanışmanın heyecanını ve mutluluğunu dile getirdi. Konser boyunca enstrümanları yakından görme ve seslerini canlı olarak dinleme fırsatı bulan minikler, unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.

AİLELERE KONSERVATUVAR SÜREÇLERİ ANLATILDI

Etkinlik kapsamında ayrıca konservatuvara giriş koşulları ve yetenek sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Çocuklarının sanatsal potansiyelini değerlendirmek isteyen aileler, detaylı yönlendirme ve yetenek ölçümü için DEÜ Devlet Konservatuvarı'na davet edildi.

Toplumsal katkı niteliği taşıyan organizasyon; erken yaşta sanat eğitiminin önemine dikkat çeken, aileler ile üniversite arasında güçlü bir bağ kurulmasına katkı sunan ve geleceğin sanatçı adaylarına ilham veren başarılı bir etkinlik olarak değerlendirildi.