Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, dar gelirli ailelerin bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği 'El Bebek Gül Bebek' projesi kapsamında, 6-12 aylık bebeği bulunan vatandaşlara bebek bakım ürünlerinin yer aldığı ücretsiz destek paketleri dağıtılmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan destek paketlerinde, bebeklerin günlük bakımında ihtiyaç duyulan çeşitli ürünler yer alıyor.

Proje kapsamında dağıtılan paketler, özellikle ekonomik zorluk yaşayan aileler için önemli bir destek olurken, bebeklerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyümesine katkı sağlamayı da amaçlıyor.

Bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanan ücretsiz destek paketleri içerisinde bebek bezi, mama, ıslak mendil, pişik kremi ve şampuan gibi ürünler bulunuyor. Destek paketleri, 6-12 aylık bebeği bulunan dar gelirli vatandaşlara 6 ay boyunca her ay düzenli olarak ulaştırılıyor.

CANLI: '2020 YILINDAN BUGÜNE KADAR 56 BİN PAKETİ, BEBEKLERİMİZE VE AİLELERİNE ULAŞTIRDIK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Selime Canlı, Büyükşehir olarak toplumun her kesimine dokunan hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda dar gelirli ailelerin bebeklerine yönelik destek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

'El Bebek Gül Bebek' paketi hakkında bilgi veren Canlı, '13 ilçemizde, asgari ücret ve altı gelire sahip ailelerimizin 6-12 aylık bebekleri için 'El Bebek Gül Bebek' paketini sunuyoruz. Bu ücretsiz destek, bebeğimiz 6 aylık olduğunda başlıyor ve 12 aylık olana kadar her ay düzenli olarak devam ediyor.

Bu projeyi hayata geçirirken en büyük önceliğimiz, bebeklerimizin sağlığı ve konforu. Bu nedenle tüm ürünleri titizlikle seçtik' ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sosyal belediyeciliği önceleyen projelerinden birisi olan 'El Bebek Gül Bebek' projesiyle, çok sayıda dar gelirli aileye ulaştıklarını belirten Canlı, '2020 yılından bugüne kadar 56 bin paketi, bebeklerimize ve ailelerine ulaştırdık. Başvurularımız mersin.bel.tr adresi ve TEKSİN mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Bu destekten yararlanmak isteyen anne ve babaların, bebekleri 6 aylık olduğunda; kendi sigorta dökümleri ile bebeğin kimliğinin ön ve arka yüzünü sisteme yüklemeleri yeterli. Bu işlemin ardından aileler ücretsiz destek paketlerini, kendilerine en yakın Mahalle Mutfağı'ndan 6 ay boyunca her ay düzenli olarak alabilirler' diye konuştu.