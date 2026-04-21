KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, gençlerde sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Diyetisyen Hilal Katırağ Demir, Muammer Dereli Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek 'Obezite' konulu bir seminer gerçekleştirdi. Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, obezitenin nedenleri ve sağlık üzerindeki etkileri hakkında detaylı bilgi aldı.

SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME VURGUSU

Diyetisyen Hilal Katırağ Demir, özellikle sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaparken, hareketsiz yaşam tarzının obezite üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Seminerde ayrıca günlük yaşamda uygulanabilecek pratik beslenme önerileri paylaşılırken, öğrencilerin soruları da yanıtlandı. Katılımcılar sağlıklı alışkanlıklar kazanmanın erken yaşta başlamasının önemine dair bilinçlendirildi.