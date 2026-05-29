İhtiyaç sahibi ailelere yönelik nakdi ve ayni destek çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 12 bin 285 haneye toplam 36 milyon 855 bin TL nakdi yardım ulaştırırken, 1187 aileye de erzak kolisi dağıttı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik zorluk yaşayan yurttaşlara yönelik destek çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve bayramı daha güvenli koşullarda geçirebilmesi amacıyla nakdi ve ayni yardımlar gerçekleştirildi.

12 bin 285 haneye bayram öncesi nakdi destek

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Sosyal Destek (SODES) Kartı bulunan 12 bin 285 hanenin hesaplarına 3'er bin TL yatırıldı. Büyükşehir Belediyesinin yılda 4 kez, 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği nakdi destek ödemeleri kapsamında yapılan son ödeme ile toplam yardım tutarı 36 milyon 855 bin TL'ye ulaştı.

1187 aileye erzak kolisi dağıtıldı

Nakdi desteklerin yanı sıra, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından daha önce yapılan sosyal incelemeler doğrultusunda belirlenen 1187 aileye de erzak kolisi ulaştırıldı. Dağıtılan kolilerde temel gıda ürünleri yer aldı.

Bayram öncesinde yürütülen yardım çalışmalarıyla toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik güçlük yaşayan yurttaşların desteklenmesi amaçlandı.

Sosyal destek çalışmaları sürecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmet politikaları kapsamında ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik destek çalışmalarını yıl boyunca sürdürmeye devam edecek.