Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Süzer Ailesi arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle kapsamlı restorasyonu ve teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan Gaziantep Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi düzenlenen törenle açıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Kentin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen Gaziantep Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi için Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı tarafından 2025 yılında başlatılan çalışmalar, 2026 yılı itibarıyla tamamlanarak müze kente kazandırıldı.

Müze, Gaziantepli hayırsever Hasan Süzer'in anısını yaşatmanın yanı sıra, Gaziantep'in evlilik sürecine dair gelenek ve göreneklerini, sosyal yaşam kültürünü ve aile yapısını ziyaretçilere aktarmayı amaçlıyor.

MÜZE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UZANAN KÜLTÜREL BİR YOLCULUK SUNULUYOR

Geleneksel mimari dokunun korunduğu müzede, ziyaretçilere geçmişten günümüze uzanan kültürel bir yolculuk sunuluyor. Müzenin bodrum katında mağara bölümü yer alırken, zemin katta tarih boyunca evlilikler, mutfak ve dünür gezme odaları bulunuyor. Birinci katta yemek, kahve ve düğün odaları, ikinci katta ise nazar ve ritüel, hamam ve çeyiz odaları ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Müze avlusunda bulunan ayrı yapıda ise Hasan Süzer'in hayat hikayesinin anlatıldığı özel bir oda yer alıyor. Gaziantep'in köklü kültürel değerlerini yaşatacak olan Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi'nin, hem kent turizmine hem de kültürel hafızanın korunmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in kültür ve yaşamının önemine değinerek şunları söyledi: 'Çok güzel bir söz var diyor ki 'Unutulduğunda ölürsün.' Hasan abimiz unutulmadı. Gaziantep'i Gaziantep yapan bu ailelerdir. Gaziantep'in arifliğine, Gaziantep'in irfan ordusuna, Gaziantep'in ekonomisine, Gaziantep'in kültür hayatına çok büyük bir tohum attılar. Aslında kültür kuşaktan kuşağa geçen öğrenilen bir şey. Bütün yaşantılarımızın bir toplamı. Düşüncemiz, davranış şeklimiz, hayatımız. Gaziantep'i Gaziantep yapan, UNESCO'ya giren o ortak sofra öğreniliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı bilim ve akılla ülkemizin yüzüncü yılını hep birlikte kutluyoruz.

12 bin yıllık tarih bize emanet. Evlilik, kına hepsi bizim için çok önemli. Çeyiz muhabbetimiz olur bizim. Unutmayacağız, unutturmayacağız, kültürüyle yükselen Gaziantep için. Birlikten kuvvet doğar anlayışıyla daha güçlü çalışacağız hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem Şehr-i Ayıntap'ı Cihan'a bu şehri uygun bir şekilde geleceğe taşıyacağız.'