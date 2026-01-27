Mersin Büyükşehir Belediyesi; geçmişin izlerini taşıyan birbirinden değerli ürünleri Antika Pazarı'nda sergileyerek, koleksiyonerleri ve antika eşya tutkunlarını bir araya getiriyor.

MERSİN (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 'Anılarda Emek Var' sloganıyla kurulan 'Antika Pazarı'; antika severleri tarihin koridorlarında dolaştırırken, küçükten büyüğe her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanıyor.

Yenişehir ilçesi 2,5 Çevre Yolu üzeri kurulan Antika Pazarı, her Cumartesi kapılarını açıyor. Antika Pazarı'nda plaklardan saatlere, şamdanlardan gaz lambasına, gramofon, radyo ve bakır eşyalara kadar tarihi özelliklere sahip birçok ürün sergileniyor.

Antika eşyaları satın almak için gelen vatandaşlar ise, nostaljik şarkılar eşliğinde geçmişin anılarını tazeliyor.

OTLUOĞLU: 'MERSİN ANTİKA PAZARI, GEÇMİŞİ GELECEKLE BULUŞTURMA NOKTASIDIR'

Büyükşehir Antika Pazarı Sorumlusu Ebru Otluoğlu, Antika Pazarı'nın 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açıldığını hatırlatarak, 'Her Cumartesi hizmet vermekteyiz. Pazarımızda antika, retro, vintage koleksiyonluk ve hediyelik ürünler bulunuyor.

Bu ürünler, piyasa değerine göre çok uygun fiyata satılıyor. Mersin Antika Pazarı'nda; geçmişten günümüze kalan tarihi, maddi ve manevi değer taşıyan ürünleri yeni nesillere tanıtmak ve sunmak amacı taşıyoruz. Mersin Antika Pazarı bir bakıma, geçmişi gelecekle buluşturma noktası' dedi.