İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer, Şahber Burcu Güneş'in açtığı manevi tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı. Derici cephesinden, kamuoyuna yansıyan haberlerin olayın tamamını yansıtmadığı belirtilirken, karşı dava açıldığı ve talep edilen tazminatın HAYTAP'a bağışlanacağı duyuruldu.

İSTANBUL (İGFA) - Şarkıcı İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin zorunlu hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Şahber Burcu Güneş tarafından açılan manevi tazminat davasına yasal süresi içinde cevap verildiği, ayrıca olayların kamuoyuna 'tek taraflı' yansıtıldığı gerekçesiyle karşı dava açıldığı belirtildi.

Derici'nin avukatı, dosya kapsamına göre olayın yalnızca 'tek taraflı bir saldırı iddiası' olmadığını, tarafların sosyal medya üzerinden yaptığı karşılıklı açıklamalarla gelişen bir süreç olduğunu savundu. Bazı haberlerde ise sürecin yalnızca belirli bölümlerinin öne çıkarıldığı ve kamuoyunun eksik bilgilendirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, açılan karşı davanın maddi kazanç amacı taşımadığı vurgulanarak, hükmedilmesi halinde manevi tazminatın tamamının HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu'na bağışlanacağının mahkeme huzurunda beyan edildiği kaydedildi.

Derici cephesi, yargı süreci devam ettiği için konuyla ilgili yeni bir polemiğe girilmeyeceğini ve sürecin yalnızca hukuk zemini içinde takip edileceğini duyurdu.