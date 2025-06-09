Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Denizkızı Turizm A.Ş. kafeleri, Kurban Bayramı’nda doldu taştı.MERSİN (İGFA) - Akdeniz’in eşsiz manzarasında, kaliteli ürünlerin servis edildiği Denizkızı Turizm A.Ş.’nin kafelerine akın eden vatandaşlar; uygun fiyatlı ve lezzetli yiyecekler ile içecekleri hijyenik bir ortamda tatmaya devam etti. Bu bayramda da Büyükşehir’in kafelerinin misafiri olan vatandaşlar, lezzetli ürünler eşliğinde bayramın keyfini sürerken, Akdeniz’in masmavi sularının manzarasının da tadını çıkardı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in “Sahilleri ranta değil, halka açacağız” mottosuyla hayata geçirilen kafeler, bu bayramda da kentin en ilgi çeken noktası oldu. Arkadaşları, ailesi ve sevdikleriyle sıcak Akdeniz havasının tadını çıkaran vatandaşlar, Mersin Büyükşehir’e kaliteli hizmeti için de teşekkür etti. Vatandaşlar ayrıca, Mersin Büyükşehir’in sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiği kafelerinden duydukları memnuniyeti de ifade ettiler.

DEMİRBAŞ: “HER YAŞTAN İNSANA, BİRBİRİNDEN FARKLI KONSEPTLERLE HİZMET VERİYORUZ”

Her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da Mersin’in yanı sıra Türkiye’nin farklı illeri ve dünyanın birçok yerinden gelen insanlara hizmet verdiklerini söyleyen Denizkızı Turizm A.Ş. Saha Koordinatörü Sertaç Demirbaş, “Misafirlerimiz tarafından kafelerimize yoğun bir ilgi var. Hem Mersin’den hem şehir dışından hem de dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların güzel ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bu ilgi bizi mutlu ve motive ediyor” diyerek, misafirlerin memnuniyetini ön planda tuttuklarını söyledi. Farklı konseptlerde birçok kafenin olduğuna dikkat çeken Demirbaş, “Kafelerimiz; spor sevenlerden çocuklu ailelere, gençlerden yaş almışlara kadar halkın her kesimine hitap ediyor. Bunun yanı sıra hem uygun fiyatlı hem hijyenik hem de güvenilir alanlara sahibiz. Birbirinden eşsiz lezzetlerimizi tatmak için herkesi kafelerimize bekliyoruz” sözlerine yer verdi.

Eryüzlü: “Sosyal belediyecilik noktasında Büyükşehir’in kafelerini çok beğeniyorum”

Kafelerde zaman geçirmekten keyif aldığını söyleyen vatandaşlardan Ece Eryüzlü, “Sosyal belediyecilik noktasında Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kafelerini çok beğeniyorum. Şimdi yaz da geldi, insanlar sahilden faydalanıyor. Gerçekten kaliteli, herkesin oturabileceği, sosyalleşebileceği çok güzel mekanlar. İnsanların morale, motivasyona ve uygun fiyatlı yerlerde eğlenmeye ihtiyaçları var. O yüzden çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum” diyerek, yemeklerin çok kaliteli olduğunu ve menülerin ise sık sık genişletildiğini söyledi.

Bedir: “Mersin, Akdeniz’in birincisi olma yolunda fazlasıyla hızlı ilerliyor”

Bayramı geçirmek için Adana’dan geldiklerini söyleyen Doğancan Bedir, “Mersin bölgede ilgi çeken bir kent olma yolunda hızla ilerliyor. Özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu kafeler çok dikkatimizi çekti. Bu hizmetler Adana’da da başladı ve o yüzden mutluyuz” dedi. Bayram tatillerini Mersin’de değerlendirdiklerini ve şehir merkezinin çok ilgi çekici olduğunu söyleyen Bedir, “İnsanların yaz tatilini rahatça geçirebilecekleri bir yer. Mersin, Akdeniz’in birincisi olma yolunda fazlasıyla hızlı ilerliyor” diye konuştu.

Sail: “Türkiye’nin birçok yerinde böyle güzel kafeler yok”

Tarsus’ta yaşayan ve fırsat buldukça arkadaşları ile sahilin tadını çıkarmaya Mersin merkeze geldiklerini söyleyen Yasin Sail, “Mersin sahilindeki kafeler çok güzel, tam istediğimiz gibi ve her şey yerli yerinde. Türkiye’nin birçok yerinde böyle güzel kafeler yok. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Mersin çok güzel. Gelmek, görmek isteyen mutlaka hemen gelsin ve görsün. Mersin, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birisi” sözlerine yer verdi.

Özkara: “Kafeler çok keyifli, herkes gelsin”

Bayramı ailesiyle birlikte keyifle geçirdiğini ve Büyükşehir’in kaliteli hizmetiyle gününün daha da güzelleştiğini ifade eden Ayşegül Özkara, “Belediye’nin böyle yerler açması bizim için iyi oluyor, her yerde ulaşabiliyoruz. Her yönden gayet memnunuz. Kafelerin sahilde olması da ayrıca güzel. Çocuklar sıkılmıyorlar, tablete ve bilgisayara bağlı kalmıyorlar. Onlar oynarken biz keyifli vakit geçirip, yemeklerimizi yiyoruz. Herkes çıkıp çıkıp gelsin” ifadelerine yer verdi. Kafelerin güzel ve uygun fiyatlı hizmeti ile herkes için ulaşılabilir olduğunu belirten Eray Özkara ise “Ucuz, uygun ve lezzetli yemek yeme fırsatı buluyoruz. Mersin Büyükşehir’in belediyecilik anlayışı hoşuma gidiyor” diyerek, bütün ailesiyle kafeleri sık sık tercih ettiklerini ve memnun olduklarını vurguladı.