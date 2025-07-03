Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal mirası geleceğe taşımak amacıyla “Atalık Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması” projesi kapsamında önemli bir adım attı.MERSİN (İGFA) - Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Atalık Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması’ projesi kapsamında, Gülnar İlçesi Şeyhömer Mahallesi’nde üretimi yapılan, bölgeye özgü ve yok olma riski taşıyan Leklek fasulyesinin üretimi destekleniyor.

Proje kapsamında, mahallede üretim yapan 15 çiftçiye tohum desteği sağlandı. Her bir üreticiye 1 dekar alan için 10 kilogram olmak üzere, toplam 150 kilogram yerel tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir böylece yerel çeşitlerin korunması, üretim miktarının artırılması ve bu özel tohumların gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor. Aynı zamanda kültürel mirası koruma amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ilk Leklek fasulyesi tohumunun dağıtımı da gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde destek alan üreticilerden Resul Kurar’ın tarlasında gerçekleştirilen ekimle sezona ilk adım atıldı.