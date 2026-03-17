Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ile eşi Filiz Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenirken; ikramlarla birlikte çeşitli hediyeler dağıtıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesindeki iftar programına Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan'ın yanı sıra; Muradiye Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Cengiz Duygulu, Muradiye Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Ahmet Hüsrev Ulusoy, Muradiye Kültür Vakfı Genel Müdürü Hayrullah Karakuş, Muradiye Kültür Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Fevzettin Eryılmaz ve Muradiye Kültür Vakfı Müdürü Selahattin Altınordu, çok sayıda aile ve çocuk katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, programda yaptığı konuşmada, insanların gönlüne dokunan belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini belirtti.

İftar programının sonunda çocuklara yönelik sergilenen gösteriler ve sunulan ikramlar memnuniyetle karşılanırken; aileler, ev sahipliğinden dolayı Başkan Mesut Özarslan'a teşekkür ettiler.