İnegöl'ün kültürel mirasını yaşatan ve yıllar içerisinde şehrin marka organizasyonlarından biri haline gelen 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, görkemli bir açılış programıyla başladı. 13-19 Temmuz tarihleri arasında 7 gün 7 gece sürecek festival, 9 farklı ülkeden gelen ekiplerin yanı sıra yerel kültürlerin de katılımıyla İnegöl'ü kültür ve sanatın buluşma noktasına dönüştürecek.

BURSA (İGFA) - İnegöl'ün kültürel birikimini gelecek kuşaklara aktarmak, farklı coğrafyalardan gelen kültürleri aynı çatı altında buluşturmak ve dostluk ile kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen festivalin ilk günü; kortej yürüyüşü, kültür çadırlarının açılışı ve gala gecesiyle renkli görüntülere sahne oldu. Açılış programları İnegöllülerin de yoğun ilgisiyle karşılandı.

FESTİVAL COŞKUSU KORTEJLE ŞEHRE YAYILDI

Festivalin açılış programı, İnegöl AVM önünden başlayan geleneksel kortej yürüyüşüyle başladı. Bosna Hersek, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malezya ve Mısır'dan gelen halk dansları ekipleri ile yerel ekipler, rengârenk yöresel kıyafetleri ve gösterileriyle kortej güzergâhı boyunca vatandaşların ilgi odağı oldu.

Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay ile protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri, kardeş şehirlerden gelen delegasyonlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kortejde birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi. Farklı kültürlerin aynı yürüyüşte buluşması, festivalin uluslararası ruhunu bir kez daha İnegöl sokaklarına taşıdı.

22 HEMŞEHRİ DERNEĞİ KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAK

Kortej yürüyüşünün ardından program Kültür Park'ta devam etti. Festival kapsamında hazırlanan 22 hemşehri derneğine ait kültür çadırlarının açılışı gerçekleştirilirken, İnegöl'ün zengin ve çok kültürlü yapısını yansıtan değerler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Farklı yörelerin geleneklerinden mutfak kültürüne, el sanatlarından sosyal yaşantısına kadar pek çok değerin tanıtıldığı kültür çadırları, festival boyunca misafirlerini ağırlayacak. Kültür Park içerisinde oluşturulan stant alanları da alışverişten el emeği ürünlere, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarının tanıtımlarına kadar geniş bir içerikle ziyaretçilere renkli bir festival atmosferi sunacak.

Festivalin ilk günü, Kültür Park Amfi Tiyatro'da düzenlenen görkemli gala gecesiyle tamamlandı. 9 farklı ülkeden İnegöl'e gelen halk dansları toplulukları ile yerel ekipler, kendi kültürlerine özgü müzikleri, kostümleri ve danslarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden farklı koreografilerin sahnelendiği gala gecesinde dünya kültürleri aynı sahnede buluşurken, ortaya çıkan renkli görüntüler festivalin uluslararası kimliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

'FARKLI KÜLTÜRLER AYNI DUYGUDA BULUŞUYOR'

Festivalin açılış programında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Uluslararası Kültür Sanat Festivali'nin 1988 yılından bu yana İnegöl'ün önemli değerlerinden biri haline geldiğini söyledi. Başkan Alper Taban konuşmasında, 'Burada gerçekten çok güzel bir tablo var. Farklı ülkelerden, farklı şehirlerden ve farklı kültürlerden insanlarla aynı çatı altında buluştuk. Aynı heyecanı, aynı coşkuyu ve aynı güzellikleri birlikte paylaşıyoruz. Bizim festivalimiz 1988 yılından bu yana devam eden çok kıymetli bir gelenek. 39 yıldır yaşattığımız bu organizasyon artık İnegöl'ümüzün en önemli değerlerinden biri haline geldi.

Festivalimiz kapsamında 9 farklı ülkeden 245 misafirimizi İnegöl'ümüzde ağırlıyoruz. Bosna Hersek'ten Bulgaristan'a, Rusya'dan Gürcistan'a, Kazakistan'dan Kosova'ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Malezya ve Mısır'a kadar farklı coğrafyalardan gelen misafirlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Misafir ekiplerimiz burada yalnızca kendi ülkelerinin danslarını ve kültürlerini sergilemiyor, aynı zamanda ülkeleriyle İnegöl arasında yeni dostluk köprüleri kuruyor. Dillerimiz, geleneklerimiz ve yaşadığımız coğrafyalar farklı olabilir ancak müzik başladığında ve sahneye çıkıldığında hepimiz aynı duyguda buluşuyoruz.'

Festival programına ilişkin bilgiler de paylaşan Başkan Alper Taban, 13-19 Temmuz tarihleri arasında İnegöl'ün kültür, sanat ve kardeşlik ekseninde dolu dolu bir hafta yaşayacağını ifade ederek, '13-19 Temmuz tarihleri arasında 22 hemşehri derneğimizin kültür çadırları, 12 yerel halk dansları ekibimiz, 9 farklı ülkeden gelen misafir ekiplerimiz, konserlerimiz, gösterilerimiz ve kültürel etkinliklerimizle şehrimizde dolu dolu bir festival haftası yaşayacağız. Hikmet Şahin Kültür Parkımız da bir hafta boyunca adeta büyük bir açık hava kültür merkezine dönüşecek. Şehrimizin farklı noktalarında gerçekleştireceğimiz dış park gösterileriyle festival coşkusunu İnegöl'ün dört bir yanına taşıyacağız.

İMERA KONSERİNE DAVET

Festival programındaki önemli buluşmalardan biri olan İmera konserine de değinen Başkan Alper Taban, tüm İnegöllüleri 17 Temmuz Cuma akşamı gerçekleştirilecek ücretsiz konsere davet ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Alper Taban son olarak, 'Festivalimizin güzel buluşmalarından biri de 17 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00'de Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştireceğimiz İmera konseri olacak. Tüm hemşehrilerimizi ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz bu güzel konsere davet ediyorum. Böylesine büyük bir organizasyon elbette kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Aylar süren bir hazırlık, büyük bir emek ve güçlü bir ekip çalışması var. Organizasyonda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, hemşehri derneklerimize, gönüllülerimize, güvenlik ve sağlık ekiplerimize ve festivalimize katkı sunan sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. İnegöl'ümüzün renkleri de kültürü de kardeşliği de çok güzel. 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivalimizin şehrimize, ülkemize ve tüm misafirlerimize hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi.

Gala gecesinde konuşan İnegöl'ün kardeş şehri Kosova Mitrovica Belediye Meclisi Başkanı Safet Kamberi, festivalin iki şehir ve iki toplum arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade etti. 'Bu tür organizasyonlar sayesinde Arnavut-Türk kardeşliğinin daha da güçlendiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerimizle her zaman bir, beraber ve kardeşiz. Çünkü ortak değerlerimiz ve tarihten gelen güçlü bağlarımız var. Bu güzel festival için İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban'a ve tüm İnegöl halkına Kosova halkı adına teşekkür ediyorum.' dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise festivalin İnegöl'ün birlik ve beraberlik kültürüne önemli katkılar sunduğunu belirterek, 'Uluslararası Kültür Sanat Festivalimizin ilk başladığı günden bugüne kadar emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza ve özellikle Alper Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnegöl büyüyor, gelişiyor ve önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Bu festival de kardeşliğimizi pekiştirirken şehrimize güzel anılar ve büyük bir coşku katıyor. 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

'İNEGÖL ÖNEMLİ BİR BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR'

İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay ise kültür ve sanatın kardeşlik duygularını pekiştiren önemli unsurlar olduğunu belirterek, böylesine anlamlı bir organizasyona İnegöl'ün ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akpay, 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçen İnegöl Belediyesi'ne teşekkür ederek festivalin İnegöl'e ve tüm katılımcılara hayırlı olmasını diledi.

Yıllardır farklı kültürleri dostluk ve kardeşlik çatısı altında bir araya getiren Uluslararası Kültür Sanat Festivali, 39'uncu yılında da İnegöl'ü kültür ve sanatın buluşma noktası haline getirecek. 19 Temmuz'a kadar düzenlenecek çeşitli etkinlikler, gösteriler ve kültürel programlarla İnegöllüler dolu dolu bir festival atmosferi yaşayacak.