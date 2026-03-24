Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2023-2025 yıllarını kapsayan 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu yayınladı. Raporda, 184 performans hedefi bilimsel analizlerle değerlendirilirken, Mersin'in güçlü ve geliştirilmesi gereken alanları şeffaf şekilde ortaya konuldu.

MERSİN (İGFA) - Yeşil Dönüşüm Ofisi'nin ikinci Danışma Kurulu Toplantısı'na kamu kurumları, üniversiteler, sanayi temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2023-2025 SECAP İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyuna sunuldu.

Kentin sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak amacıyla hazırlanan ve dijital erişime açılan rapor; kentte 2023 yılında TÜBİTAK-MAM iş birliğiyle hazırlanan 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planında (SECAP) yer alan enerji, ulaşım, atık yönetimi ve tarım gibi hayati sektörlerdeki ilerlemeyi bilimsel verilerle ortaya koyuyor.

KAYA: 'SECAP, MERSİN'İN İKLİM KRİZİYLE MÜCADELESİNDEKİ EN GÜNCEL VE KAPSAMLI REHBERİ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürlüğünde Şef olarak görev yapan Çevre Yüksek Mühendisi Nursel Cansu Kaya, Mersin'in iklim kriziyle mücadelesindeki en güncel ve kapsamlı rehberi olan 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) İzleme ve Değerlendirme Raporu'nun detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Kaya, raporun hazırlık aşamasında hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, 'Süreci sadece verilerle değil, kentin dinamikleriyle zenginleştirdik. Kurum içi ve kurum dışı tüm haber kaynaklarını tek tek taradık ve 2023-2025 yılları arasında Mersin'in iklim hedeflerine hizmet eden her çalışmayı derleyerek konularına göre sınıflandırdık. İç ve dış paydaşlarımızla bir araya gelerek, güçlü ve zayıf yönlerimizi masaya yatırdık. Dış paydaş ziyaretlerini de gerçekleştirerek başarılı olmuş yerel ve ulusal uygulamaları yerinde inceleyerek raporumuza dahil ettik' diye konuştu.