Osmangazi Belediyesi vatandaşların park, bahçe ve kaldırımlarda rahat ve huzurlu bir şekilde gezebilmesi için yabani ot temizliğine başladı. Baharın gelmesiyle birlikte büyümeye başlayan otlar, titiz çalışmayla biçilerek kısaltılıyor.

BURSA (İGFA) - Çevre düzenlemesi ve halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan yabani ot temizliği, bahar aylarının başlamasıyla birlikte düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından parklar, bahçeler, yol kenarları ve boş arazilerde biriken yabani otlar, modern ekipmanlar kullanılarak özenle biçiliyor. Düzenli olarak yürütülen bu çalışmalar sayesinde yeşil alanlar daha estetik bir görünüme kavuşurken, yangın riski ve haşere oluşumu gibi olumsuz durumların da önüne geçiliyor. Osmangazi Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla ot temizleme çalışmalarını ilkbahardan yaz sonuna kadar aralıksız sürdürecek.

'ÇALIŞMALARIMIZ OTLAR BÜYÜDÜKÇE TEKRARLANIYOR'

Baharın gelmesiyle birlikte yabani ot temizliğine başladıklarını ifade eden Osmangazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Ekip Sorumlusu Melih Burak Sam, 'Havaların ısınmasıyla birlikte yabani otlar çıkmaya başladı. Bizde ekip arkadaşlarımızla birlikte ilçe genelindeki yabani otların temizliğini titizlikte yapıyoruz. Yapılan bu çalışmalar sayesinde yeşil alanlar daha estetik bir görünüme kavuşurken, yangın riski ve haşere oluşumu gibi olumsuz durumların da önüne geçilmiş olunuyor. Otları biçtiğimiz alanlarda otlar büyüdükçe temizlik çalışmalarını yaz sonuna kadar tekrar tekrar sürdürüyoruz. Yapılan çalışmalardan vatandaşlarda çok memnun kaldıklarını ifade ediyorlar.' diye konuştu. Osmangazi Belediyesi'nin yabani ot temizleme çalışmalarını yerinde gören vatandaşlar yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.