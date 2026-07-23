Hazır Beton Endeksi 2026 Haziran Ayı Raporu'na göre, veriler Mayıs ayına kıyasla sektörün genel görünümünde sınırlı bir toparlanmaya işaret etti. Beklenti Endeksi'nde görülen iyileşmeye Faaliyet Endeksi'ndeki yükseliş de eşlik ederken, Hazır Beton Endeksi bu gelişmelere paralel olarak daha olumlu bir görünüm sergiledi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye'de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koydu.

Güven Endeksi, Mayıs ayındaki zayıf görünümün ardından haziran ayında da sınırlı bir gerileme gösterirkeni Faaliyet Endeksi, Mayıs'ta resmî tatillerin etkisiyle yaşanan yavaşlamanın ardından haziran ayında belirgin bir toparlanma kaydederek 100,1 seviyesine yükselmiş ve yeniden eşik değerin üzerine çıktı. Bu gelişme, sektörde faaliyet hacminin yeniden büyüme bölgesine geçtiğine işaret ederken, endeksin eşik değerin hemen üzerinde bulunması toparlanmanın henüz sınırlı olduğunu ve önümüzdeki aylarda kalıcılığının izlenmesi gerektiğini gösterdi.

Hazır Beton Endeksi de Haziran ayında Mayıs ayına göre iyileşme gösterirken, buna rağmen endeksin 100,00 eşik değerinin altında seyretmesi, sektörde genel görünümün henüz tam anlamıyla güçlenmediğini, faaliyet tarafındaki toparlanmanın güven ve genel endeks göstergelerine hâlen sınırlı ölçüde yansıdığını gösterdi.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Haziran ayında yıllık bazda faaliyetlerde toparlanma gözlenmesine rağmen, güven ve beklenti göstergelerindeki sınırlı gerileme sektörün temkinli görünümünü koruduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

İnşaat sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Işık, deprem bölgesinde kısmen devam eden yeniden inşa faaliyetleri, kentsel dönüşüm projeleri ve kamu altyapı yatırımları inşaat faaliyetlerini destekleyen temel unsurlar olmayı sürdürdüğünü belirterek, 'Bu kapsamda sektör, bir yandan maliyet baskılarının hafiflemesi ve enflasyondaki düşüşten olumlu etkilenirken, diğer yandan finansman koşullarındaki sıkılık nedeniyle dengeli ve kademeli bir toparlanma süreci yaşamaktadır. Önümüzdeki dönemde inşaat sektöründeki büyümenin kalıcılığı, enflasyondaki düşüşün sürmesine, kredi koşullarının normalleşmesine ve para politikasındaki olası gevşeme adımlarına bağlı olacaktır' diye konuştu.