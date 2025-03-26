Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte MÜSİAD’ın geleneksel iftarında Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla buluşarak Ramazan’ın manevi havasını paylaşırken, teravih namazı sonrası da hemşehrileriyle sohbet etti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının ruhunu Kayserililerle bir arada yaşamak için vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte geleneksel MÜSİAD iftarında, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in himayelerinde Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Başkan Büyükkılıç, iftar programında iş insanları ve MÜSİAD ailesine teşekkür ederek, Ramazan’ın huzur ve bereketini yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından verilen ‘Türkiye Yüzyılı Sürdürülebilir Şehir Vizyonu Ödülü’ne layık görüldüğünü hatırlatarak, “Asıl ödül verilecek insanlar sizlersiniz, sağduyunun sesi olan MÜSİAD’ımızın bu güzel ailemizin bireyleri, siz bizim olmazsa olmazımızsınız. Sizlerin donanımlı, eğitimli, güçlü, üretken olmasının hepimiz farkındayız, çünkü buna çok ihtiyaç var” diye konuştu.

Birlik, beraberlik vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak iş insanlarının yanında olduklarını kaydederek, “Sizler başımızın tacısınız. Sizler 183 ülkeye ihracat yapan dostlarımızsınız, sizlere minnettarız. İyi ki varsınız” dedi.