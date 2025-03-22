Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldiİSTANBUL (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin geleneksel iftar yemeğine katılarak Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Toplantıda, dünyada ve ülkemiz ekonomisinde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program’ın şoklar karşısında ekonominin dayanıklılığını arttırdığını ve güçlü bir duruma getirdiğini vurguladı.

Şimşek, "Program sayesinde önemli kazanımlar elde edildi; bu kazanımları korumak ve geliştirmek adına gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilecektir. Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz" dedi.

Piyasalarda geçici olduğu değerlendirilen dalgalanmaların yakından ve ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm içinde takip edildiğini, alınan tedbirlerin yanı sıra gerektiğinde alınacak önlemlerin de belirlendiğini, programın kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Bankacılık sektörünün programa katkı verdiğini vurguladı ve makro dengelerde sağlanan iyileşme sayesinde sektörün de daha sağlam ve güçlü olduğunun altını çizdi.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün programa inandığını ve destek verdiğini, ülkemizin bilançosunun her zaman sektörün önceliği olduğunu, ekonomi yönetimi ile çok yakın bir iletişim ve koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Çakar, "Sayın Bakanımızın programın temel hedeflerine ulaşılması ve makro istikrarın kalıcı olarak tesis edilmesi hususunda kararlı duruşu sektörümüze de ayrı bir güven tesis etmektedir. Bankacılık sektörünün yüksek likiditesi, kaliteli aktif yapısı, uluslararası standartlardaki sermaye yeterliliği, güçlü muhabirlik ilişkileri ve ihtiyatlı risk yönetimi anlayışı ile ekonomimizi desteklemeye devam edecek" dedi.