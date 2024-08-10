İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, 1999 sonrası SGK'lıların yaşadığı mağduriyetin halen çözüme kavuşmadığını belirterek, kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Akalın, mevcut emeklilik sisteminin kısa vadeli politikalarla şekillendiğini ve bu durumun birçok kesimin mağduriyetine yol açtığını ifade etti.

Akalın, kademeli emeklilik sisteminin anayasal eşitlik ilkesine uygun olduğunu ve 1999 sonrası SGK'lıların yaşadığı haksızlıkları giderebileceğini belirtti. “Bir güne 17 yıl kaybetmek olmaz! Kademeli emeklilik haktır, çözüm şart!” diyen Akalın, iki vatandaş arasında 1 günlük sigorta giriş farkı yaşanmasından dolayı 17-20 yıl sonra emekli olunması kabul edilemez olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Akalın, mevcut emeklilik sisteminin adaletsizliğe yol açtığını belirterek,” Prim ve yaşa göre "kademeli" bir sisteme geçilmesinin daha adil ve makul olacağını savundu. Kademeli emeklilik iş barışını, adaleti ve standardı sağlayacak” dedi.

EYT ile emekli edilenlerle benzer bir talepleri olmadığını ifade eden Akalın; “Adil ve hakkaniyetli bir kademeli emeklilik düzenlemesi yapılabilir” diyerek, çözümün zor olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Akalın, kademeli emeklilik sisteminin, vatandaşlar arasında adaletin sağlanması ve mağduriyetlerin giderilmesi için kaçınılmaz bir adım olduğunu ifade ederek, hükümeti bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaya çağırdı.