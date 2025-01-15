Öğrencilerin yarıyıl tatilinde eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, aileleri ve arkadaşlarıyla kaliteli vakit geçirmelerine destek olmak amacıyla ilkokul ve ortaokul kademeleri için "etkinlik kitapları", okul öncesi kademesi için ise "aile-çocuk etkinlik takvimi" hazırlandı.ANKARA (İGFA) - Öğrencilerin yarıyıl tatilinde aileleriyle iyi vakit geçirmelerine yardımcı olmak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce yarıyıl tatili etkinlik kitapları hazırlandı.

Bakanlığın resmi internet sitesinden de erişime açılan kitaplarda öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayacak temalar ve konular, zengin içeriklerle sunuldu.

Oyunlar aracılığıyla öğrencilerde merak, akıl yürütme, keşfetme, konsantrasyon, görsel algıyı ve hafızayı güçlendirme, problem çözme, analiz yapma, ileriye dönük düşünme ve strateji geliştirme, günlük hayatta karşılaşılan sorunları çözme becerilerini geliştirmek hedeflendi.

Öğrencilerin sanat ve estetik algılarını geliştirmek, millî kimliğimizin devamlılığını ve geçmişle bağımızı sağlayan kültürel mirasımızı tanımak ve tanıtmak, "sabır, saygı, çalışkanlık, dostluk, sorumluluk ve tutumlu olma" gibi değerlerimizi pekiştirmek için oyunlar tasarlandı, Türkçe ve İngilizce şarkılar bestelendi ve şiirlerden yararlanıldı.

Öğrencilerin dinleme ve anlama becerilerini geliştiren içeriklerin yanında dikkat arttırıcı içerikler de kullanıldı.

"15'te 15" İlkokul Yarıyıl Etkinlik Kitabı için tıklayınız. "15'te 15" Ortaokul Yarıyıl Etkinlik Kitabı için tıklayınız.

"Okul Öncesi Eğitim Yarıyıl Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi" için tıklayınız.