Millî Eğitim Bakanlığınca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, öğrencilerin bütüncül gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla okul öğrenci kulüplerinde "sosyal sorumluluk programı" ve "toplum hizmeti" kapsamında yürütülecek çalışmaların usul ve esasları belirlendi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 il valiliğine "Okul Öğrenci Kulüpleri Sosyal Sorumluluk Programı ve Toplum Hizmeti Çalışmaları'' projesi uygulama kılavuzuna ilişkin resmî yazı gönderildi.



Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, "Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği" ile "Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi" çerçevesinde hazırlanan kılavuz, Bakanlığa bağlı okullarda kurulan öğrenci kulüplerinde, üye öğrenciler ve danışman öğretmenler tarafından sosyal sorumluluk, sosyal fayda, sosyal etki ve toplum hizmeti kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili usul ve esasları kapsıyor. Kılavuza göre, okul öğrenci kulüplerinde ilkokul ve ortaokul düzeyinde "toplum hizmeti çalışmaları"; lise düzeyinde ise "sosyal sorumluluk programı" uygulanacak.

Bu kapsamda, proje ile öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak toplumsal değerlere uyum sağlamalarına yardımcı olmak ve bütüncül gelişimini destekleyerek tüm okullarda, sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

OKUL TEMELLİ PLANLAMA YAPILACAK

Buna göre Bakanlığa bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde her eğitim ve öğretim yılında okul temelli planlama yapılarak öncelikle öğrenci kulüpleri yoluyla sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları yapılacak. Faaliyetler bununla sınırlandırılmayıp okul idaresinin organize edeceği sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları da hayata geçirilecek. Projede belirlenen hedeflerin gerçekleştirebilmesi, okullara yönelik rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla "Ortaöğretim Genel Müdürlüğü" ve "Temel Eğitim Genel Müdürlüğü" bünyesinde koordinasyon ekipleri oluşturuldu.

Bu arada projeye ilişkin her türlü bilginin yer aldığı "ogrencikulupleri.meb.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı. Öğrenciler, projelere veli izni ile katılabilecek.

Bu kapsamda yürütülecek faaliyetlere ilişkin veriler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne ilgili kulüp danışman öğretmeni tarafından "toplum sağlığı, toplumsal sorunlar, doğa ve çevre, yeşil dönüşüm, sıfır atık, güvenlik, sanat, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, hayvanları koruma, akran rehberliği ve öğrencilerin korunması, kent estetiği ve değer edinimi" ana başlıklarında "sosyal sorumluluk çalışması" olarak işlenecek.

