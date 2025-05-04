Millî Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü "Maziden Atiye Ahlat" projesi kapsamında gençlerin tarihle kurduğu gönül köprüsü, yeni bir halkayla genişliyor. Yarışmada başarı gösteren 80 erkek öğrenci, Ahlat’a giden ikinci kafile olarak yola çıktı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen “Yıldırım’ın Huzurunda, Bende Varım” temalı mektup yarışması, geçmişe vefa duyan genç kalemleri bir araya getirdi. Şimdi ise bu anlamlı sürecin ikinci perdesi açılıyor. Yarışmada başarı gösteren 80 erkek öğrenci, Ahlat’a giden ikinci kafile olarak yola çıktı.

Geçtiğimiz hafta Ahlat’a ulaşan kız öğrencilerin ardından, bu kez erkek öğrencilerimiz tarihî bir yolculuğa çıktı. Ancak bu yolculuk, sadece taş ve topraktan oluşan bir güzergâh değil. Gençlerin iç dünyasına yapılan derin bir sefer... Yıldırım Beyazıt Han’a ithafen yazılan mektuplarla başlayan bu serüven, şimdi Ahlat’ın tarih kokan atmosferinde devam ediyor.

Bu kafile için Ahlat yolculuğu, sıradan bir ziyaretin çok ötesinde. Özellikle Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrencilerinin yer aldığı bu grup, Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen ve bir hafta sürecek olan özel bir kampa katılıyor. Kampta gençler; akademik, kültürel ve tarihsel içeriklerle donatılmış programlarla, entelektüel bir derinlik kazanacak, tarihî mirasla birebir temas kurma imkânı bulacaklar.

Program sayesinde öğrenciler, ecdadın izlerini sürerken sadece bilgi edinmekle kalmayacak, aynı zamanda millî değerlerle yoğrulmuş bir bilinç ve aidiyet hissi de geliştirecekler. Atölyeler, seminerler ve kültürel etkinliklerle zenginleştirilen bu süreç, gençlerin geleceğe daha sağlam adımlarla yürümesine katkı sağlayacak.

Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın öncülüğü, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın destekleri ve BİHMED Başkanı Coşkun Evkuran’ın katkıları büyük rol oynadı. Gençlerin tarih sahnesiyle birebir temas kurmalarına olanak tanıyan bu iş birliği, eğitimde vizyoner ve değer temelli yaklaşımın güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor.