Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu tarafından Marmara Denizi’ndeki kirliliğe dikkat çekmek ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak üzere hazırlanan ‘Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü’, Hüdavendigar Kent Parkı’nda Bursalı gençlerle buluştu.BURSA (İGFA) -Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nca bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek üzere görevlendirilen Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) tarafından hayata geçirilen ‘Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü’nün dördüncü durağı Bursa oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Hüdavendigar Kent Parkı’nda konuşlandırılan Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü’nde, 5 gün boyunca öğrencilere hem çevre hem de robotik kodlama ile üretim beceri eğitimleri verilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Deniz Temiz Derneği Genel Müdürü Semiha Öztürk, ERTEV Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı Genel Müdürü Vildan Özten, projenin ilk gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Projeye destek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, “Eğitim otobüsümüz beş gün boyunca Bursalılarla buluşacak. Denizlerimizin temiz olması gerektiğine dair eğitimler verecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de denizlerimizin temiz tutulmasına dair farkındalık çalışmalarında öncülük ediyoruz. Bu projeyi memnuniyetle destekliyoruz. Deniz temizse hayat var, deniz kirliyse hayat yok. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in her fırsatta Marmara Denizi’ne dikkat çektiğine ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin denizleri yaşatmak adına çalışmalar yaptığına vurgu yapan BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, “Denizlerimizin temiz olmasına yönelik duyarlılığı artırmak bizim vazifemiz. Bu araç burada kaldığı süreç boyunca öğrencilerimize oyunlarla, atölye çalışmalarıyla denizlerimizin temiz kalması gerektiğini aşılayacak” diye konuştu.

TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk ise uzun sahillere ve önemli su varlıklarına sahip olan Bursa’yı önemsediklerini dile getirdi. Deniz konusunda çocukların da bilinçlenmesi gerektiğini anlatan Öztürk, “Aslında oksijen kaynağımız denizler. Denizlerimizi kirletirsek ihtiyaç duyduğumuz oksijen ileride kalmayacak. Daha duyarlı olmalarını sağlamak adına daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.