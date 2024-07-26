Cumhuriyet öncesi; İkinci Meşrutiyetle birlikte, 24 Temmuz 1908’de “basından baskı ve sansürün kaldırılışının 116. Yıl dönümünde Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Basınını Orka Lotus Beach Hotel’de verdiği bir yemekle ağırladı.

Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA)- Hoş sohbet ortamında geçen yemek sonrası Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, basın emekçilerinin gününü kutlayarak; “Yaptığınız haberlerle halkımızla biz yöneticiler arasında köprü oluyor, yapıcı eleştirilerinizle çalışmalarımıza ışık tutuyor, Marmaris'i tüm dünyaya tanıtmamıza büyük katkı sunuyorsunuz. Bu anlamda ben, tüm gazeteci dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sansürsüz, baskısız, özgürce yazabildikleri aydınlık yarınlar diliyorum” dedi.