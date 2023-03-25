Türkiye 14 Mayıs’ta seçime giderken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması yeniden gündeme geldi. Erdoğan’ın 4 yıllık üniversite diplomasına sahip olup olmamasıyla ilgili açıklama yapan eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, görev yaptığı sürede diplomayı çok aradığını ancak bulamadığını açıklamıştı.

Konuyla ilgili olarak Marmara Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyeti ve diploması hakkında görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi

11 Aralık 2007-11 Aralık 2011 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, “Ben merak ettiğim için gayri resmi olarak meseleyi sordurdum. Konu ile ilgili Marmara Üniversitesi'nde hiçbir kayıt olmadığını söylediler” ifadelerini kullanmıştı.

“1981’DE ‘GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ’ KENDİSİNE VERİLMİŞTİR”

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada,, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1974’te Üniversitelerarası Seçme Sınavı’na girdiği, bu sınavın sonucunda verilen resmi sonuç belgesiyle İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı ve 4 yıllık eğitim veren Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokuluna öğrencilik hakkı kazandığı, aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile bu okula resmen kayıt yaptırdığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1980-1981 eğitim-öğretim yılı içinde sorumlu olduğu bütün derslerden başarılı olarak 1981 yılının şubat ayında öğrenimini tamamladığı vurgulanan açıklamada, “Talebi üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde dönemin dekanının imzasıyla düzenlenen 440-687 numaralı bir ‘geçici mezuniyet belgesi’ kendisine verilmiştir. Söz konusu tarihte Yüksekokul, Ticari Bilimler Fakültesine dönüştüğünden Cumhurbaşkanımızın mezuniyeti, dönemin diğer mezuniyetleri gibi Ticari Bilimler Fakültesine kayıtlı olarak gerçekleşmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

“ORTAYA ATILAN İDDİALARIN HİÇBİR RESMİ DAYANAĞI YOKTUR”

Marmara Üniversitesinin 1982 yılında kurulduğu anımsatılan açıklamada, İstanbul’da o sıralar faaliyet gösteren diğer akademi, enstitü ve yüksekokullarla birlikte Ticari Bilimler Fakültesinin de Marmara Üniversitesine bağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, üniversitenin kuruluşu esnasında bu fakülte ve diğer 3 fakültenin ”İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adı altında birleştirildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: