Türkiye Çevre Haftası kapsamında 8 Haziran Marmara Denizi Günü, 2025’te resmi tatil nedeniyle 3 Haziran’da kutlanacak. “Marmara Hepimizin” sloganıyla kıyılarda eş zamanlı etkinlikler düzenlenecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Çevre Haftası’nda yer alan 8 Haziran Marmara Denizi Günü, bu yıl resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 3 Haziran 2025’te kutlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Marmara Hepimizin” sloganıyla dördüncü kez düzenlenecek etkinlikler için çağrı yaptı. 2025 teması “Ekosistem Restorasyonu” olarak belirlenirken, Marmara Denizi’nin bozulan doğal dengesini onarmak ve biyolojik çeşitliliği canlandırmak hedefleniyor.

Etkinlikler kapsamında kıyı temizlikleri, doğa yürüyüşleri, atölyeler, sergiler, paneller ve açık hava etkinlikleri düzenlenmesi teşvik ediliyor.

Bakanlık, deniz ekosistemini restore eden faaliyetlerle farkındalık yaratılmasını ve sosyal medyada #MarmaraDeniziGünü ile #MarmaraHepimizin etiketlerinin kullanılmasını önerdi.

"Ekosistem restorasyonu" temalı farkındalıklarda Marmara’da tahrip olan kıyı şeritleri, deniz çayırları, mercanlar ve dip faunasının yeniden canlandırılması konuları öne çıkarken, deniz çayırları ve istiridye resifleri gibi habitatlar, oksijen üretimi, su temizliği ve balık yavrulama alanları için kritik önem taşıdığı kaydedildi.