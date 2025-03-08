Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı boyunca denetimlerini artırarak hem yüksek fiyat artışlarını hem de hijyen koşullarını kontrol ediyor. Tüketicilerin güvenliğini sağlamak amacıyla

yapılan denetimlerde, çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.ŞANLIURFA (İGFA) - Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gıda ürünlerine yönelik artan talep ve tüketici şikâyetleri doğrultusunda denetimler hız kazandı. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde, fahiş fiyat uygulamaları ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulup sunulmadığı titizlikle kontrol edildi.

Ekipler, il genelindeki birçok işletmeyi tek tek ziyaret ederek, fiyatların makul olup olmadığını kontrol etti. Aynı zamanda, satışı yapılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin geçip geçmediği de gözden geçirildi.

Denetimler sırasında, birden fazla işletmede son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek, imha edilmek üzere bu ürünlere el konuldu. Fahiş fiyat uygulayan ve hijyen koşullarına uymayan işletmelere ise ceza işlemleri uygulandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı yetkilileri, denetimlerin Ramazan boyunca devam edeceğini, fiyat artışı ve sağlık açısından tehlike arz eden her türlü duruma karşı sıfır tolerans göstereceklerini ifade etti.