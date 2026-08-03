Gençlerin yaz dönemini en verimli şekilde değerlendirmeleri için birbirinden özel kursları hayata geçiren Kayseri Melikgazi Belediyesi, Gesi Kamp Merkezinin eşsiz doğasında 10-12 yaş grubu çocuklar için İngilizce Yaz Kampı gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - İngilizce dersleri, eğlenceli geziler, el sanatları, öğrenme, keşif ve atölye etkinlikleriyle dolu bir hafta geçiren öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi. İngilizce Yaz Kampı'nın sonunda öğrencilere katılım sertifikası verildi.

Gençlerin eğitimine yönelik farklı, yenilikçi ve vizyoner çalışmalar gerçekleştirerek onların geleceklerine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Birkaç yıldır büyük bir özenle gerçekleştirdiğimiz İngilizce Yaz Kampımızla gençlerimizin yaz tatiline farklı bir renk katıyoruz. Gençlerimiz kamp merkezimizde doğayla iç içe bir ortamda hem stresten uzaklaşıyor hem de yabancı dillerini geliştirmek için keyifli bir imkân buluyor.

Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde İngilizce öğrenen gençlerimiz; kendilerini geliştirebilecekleri, yeteneklerini sergileyebilecekleri çeşitli etkinliklerimize dâhil olarak sosyalleşmeyi de ihmal etmiyorlar. 10-12 yaş grubu çocuklarımız için kamp dönemimizi tamamladık. 13-15 yaş grubu gençlerimiz için ise yeni bir dönem başlıyor. Tüm öğrencilerimize hayat boyu başarılar diliyorum. Gerek eğitim yatırımlarımızla gerekse eğitime yönelik etkinlik ve çalışmalarımızla gençlerimizin yanında olmaya, geleceklerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.' dedi.

Kurslara katılan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ettiler.