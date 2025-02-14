Mardin Halk Bilimcisi Mehmet Fidan 7 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Mardin’in gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de daha iyi tanıtılması için bir an önce Mardin Kültür Evi kurulması önem arz ettiğini belirtti.MARDİN (İGFA) - Medeniyetin bir yansıması olan kültür ve sanat bir milleti millet yapan en önemli kültürel miraslar olduğunu ifade eden Mardin Halk Bilimcisi Mehmet Fidan, Kültür ve sanatın bir yansıması olan sokaklar, mahalleler, meydanlar ve evler toplumu yansıtan en temel unsurlar olduğunu söyledi.

Kadim ve zengin bir geçmişe sahip olan kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması görevini üstlenmek için Mardin’de Kültür evi açılması giderek önem kazandığını kaydeden Fidan,” Kültür evleri bölgelerindeki farklı kültürlere ait mirası araştırmak, iletişim kurmak ve bu kültürleri korumak için çeşitli etkinliklerin yanı sıra o toplumun sanatının öğretildiği ve yaşatıldığı mekânlar haline gelmiştir “dedi.

KÜLTÜR EVİ KADİM ŞEHRİN KİMLİĞİ OLACAK

Mardin’de kurulacak olan Kültür evi kadim şehrin kimliği olacağına dikkat çeken Fidan,” Burada Halk hikâyeleri, masallar, şiirler, tekerlemeler icra edilmesi, tarihi olayların anlatımları yapılması, mevsimsel yaşantıların icrası (kış-ilkbahar-yaz-sonbahar etkinlikleri yapılmasına vesile olur. Ayrıca Mardin’de iz bırakan renkli simalar daveti ve anlatımları canlı yapılması leyli (müzik gecesi), kına geceleri-sabahiyyê gibi eğlenceler icra edilebilir.

Gastronomi (yemek kültürü) çeşitli etkinlikler eğitimlerini yapmak ve misafirlere ikram etmek, giyim kuşam ve yöresel kültürel kıyafetleri tanıtımlarına katkı sunacaktır. Kentin İnanç kültürü ile ilgili üç dilde mevlit-ilahi ve naatların icrası yapılabilir.

Farklı inançlara ait Müslüman-Hıristiyan-Süryani ve Ezidi yaşanan kültürleri, Bayramlar- düğünler, oruçlar taziyeler ve özel günlerin kutlanması hassıt merenê ,hıdır ılyas derder baba- yılbaşı etkinleri, halk oyunlarının tanıtımı (reyhani-raksıl havanım- halaylar- serbest skeçler eğitimlerinin verilmesi yanı sıra yerel ve bölgesel müzik kültürünün geçmişten günümüze ve geleceğe yansıyan çok zengin kültürümüzü burada tanıtma imkânı sağlar” ifadelerini kullandı.

MARDİN’DE BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ DÜNYAYA TANITMALIYIZ

Kültür evi Mardin ve çevresinde bulunan tarihi-mimari ve kültürel değerleri olan medrese-manastır-cami, kilise, han-hamam, köşk, kümbet ve diğer eserlerin tanıtımlarına katkı sağlayacağını kaydeden Fidan, şunları aktardı. ” Ayrıca Mardin’de yapılan ve yapılması düşünülen festivallerin kiraz-üzüm-uçurtma-rahvan atları-Mardin güvercinleri-harire tanıtım ve hazırlıklarının yapılabilir. Tarihte kervanların Mardin’e getirip götürdükleri kültürel değerlerin araştırılması ve anlatılması Mardin’de komşuluk, ortak avlu ilişkileri ve mahalle kültürünün yaşatılabilir. Çocuk ve gençlerin geleceğe yönelik somut olan ve somut olmayan kültürel değerler ile ilgili bilgilendirme ve eğitimlerinin verilebilir. Mardin’de birçok sanatçının yetiştiği, geçmişten geleceğe yönelik yöresel, bölgesel türküler, gazeller, sanat müziği eğitim ve icrasını gençlere aktarılabilir. Müzik aletlerini, enstrümanlarını ud, cümbüş, kanun, keman, def, bağlama, darbuka vd.) eğitimlerinin gençlere öğretilebilir. Toplumsal kaynaşma ve dayanışmayı, kültürel değişimlerinin etkileri ve birlikte beraber yaşamayı Mardin’i örnek olarak ulusal ve uluslararası medyada tanıtılabilir”

KÜLTÜREL MİRAS BİLİNCİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARMASI GEREK

İnsanoğlu yaşadığı alanı kendi dünya tasavvuru içinde okumaya çalışarak edindiği somut ve somut olmayan değerleri, gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarma gayreti içerisinde olduğunu vurgulayan Fidan,” Bilhassa toplumun kültür ve sanatı o toplumun yaşam tarzını ve inancını yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Bu nedenle her toplum, kendi medeniyetinin bir yansıması olan kültür ve sanatını koruyarak kültürel miras bilincini gelecek nesillere aktarması, o toplumun en önemli amaçlarından biri olmalıdır. Bunun en güzel örneği Osmanlı Dönemi saray nakkaşhaneleridir. Bu nakkaşhanelerde, özellikle kültür ve medeniyetin bir yansıması olan hat, tezhip, çini, minyatür gibi geleneksel sanatlar, usta sanatçılar tarafından öğretilmiş, geliştirilmiş ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması için çalışılmıştır. Söz konusu bu değerler, kültürel mirasın en önemli zenginlikleri arasında olup, aynı zamanda toplumların kimlik tanımlamalarında oldukça önemli bir görevi üstlenmişlerdir. Mardin'deki bazı önemli binalar sanat ve kültür evi için çok güzel evler ve hanlar, medrese yerleri mevcuttur. Abdulkadir Paşa evi, Gazipaşa ilkokulu, Eski Sanat okulu- Halk Eğitim Müdürlüğü satış ofisi, Eski kışla, eski belediye binası altı simit sarayı yeri, Surur hanı, Vakıflara ait olan bazı tarihi ve mimari binalar, Tokmakların evi, Şahkulu beylerin evi, Eski Alman Garnizonu, Eski askeri garnizon komutanlığı gibi Mardin Kültürel değerlerini yansıtabilecek yerlerdir. ” şeklinde açıklamalarda bulundu.