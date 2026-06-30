Mardin Kebikeç Sahaf'ta düzenlenen 'Kültür ve Sanat Cereyanları Bağlamında Mardin' söyleşisinde, kentin çok kültürlü yapısı, Mardin Bienali, dil meselesi ve kültürel üretimin geleceği farklı yönleriyle ele alındı.

MARDİN (İGFA) - Mardin'in kültürel birikimi, sanat üretimi ve gelecekteki kültür politikaları, Kebikeç Sahaf'ta düzenlenen 'Kültür ve Sanat Cereyanları Bağlamında Mardin' başlıklı söyleşide kapsamlı şekilde tartışıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Yazar Metin Aydın ile Sanat Eleştirmeni ve Küratör M. Wenda Koyuncu konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşide, Mardin'in yalnızca tarihi ve turistik kimliğiyle değil, aynı zamanda düşünsel üretim ve çağdaş sanat açısından taşıdığı potansiyel değerlendirildi.

Özellikle dilin kültürel kimlik ve düşünsel üretimdeki belirleyici rolüne dikkat çeken Yazar Metin Aydın, Mardin gibi çok dilli bir coğrafyada dilin korunmasının yalnızca folklorik bir yaklaşım değil, eleştirel bir kültür politikası gerektirdiğini ifade etti. Aydın ayrıca, Mardin Bienali kapsamında dile getirilen kitap okuma önerilerini ise kültürel bir ihtiyaçtan çok mevcut eksikliğin göstergesi olarak değerlendirdi.

Sanat Eleştirmeni ve Küratör M. Wenda Koyuncu ise Mardin Bienali'nin kentin ulusal ve uluslararası görünürlüğüne katkı sağladığını belirtirken, bu etkinliğin yerel sanat ortamına ve bağımsız kültürel üretime etkisinin daha eleştirel bir bakışla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Söyleşide söz alan yazar Mustafa Aydoğan da, dilin bir toplumun hafızasını ve düşünme biçimini taşıyan temel unsur olduğunu vurgularken, yazar Îrfan Amîda da değerlendirmeleriyle tartışmaya katkı sundu. Sanatçı Remzi Sever ise bienal sürecinde paralel etkinliklerle yaklaşık 53 serginin sanatseverlerle buluştuğunu belirterek, bu üretimin bienal sonrasında da sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kültür ve sanat çevrelerinden çok sayıda yazar, sanatçı ve araştırmacının katıldığı etkinliğin soru-cevap bölümünde, Mardin'de sürdürülebilir kültür politikalarının oluşturulması, bağımsız sanat alanlarının desteklenmesi ve yerel kültürel üretimin güçlendirilmesi gerektiği yönünde görüş birliği sağlandı.

Katılımcılar, tarih boyunca farklı halklara, dillere ve inançlara ev sahipliği yapan Mardin'in kültürel mirasının korunmasının yanı sıra çağdaş sanat ve düşünce üretimiyle yeniden yorumlanmasının önemine vurgu yaptı.

Kebikeç Sahaf'ta gerçekleşen söyleşi, Mardin'de kültür ve sanat alanında yürütülen tartışmaların derinleşmesine katkı sunarken, kentin kültürel geleceğine ilişkin yeni fikirlerin ortaya çıkmasına da zemin hazırladı.