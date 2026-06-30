Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Parkı içinde yer alan Fresh Park'ı çocukların hizmetine sundu. Açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgiyle karşılanan park, çocukların neşe dolu sesleriyle şenlendi.

MANİSA (İGFA) - Yazın bunaltıcı sıcaklarından kaçan çocuklar, aileleriyle birlikte soluğu Atatürk Kent Parkı'ndaki Fresh Park'ta aldı. Su oyunları, yer fıskiyeleri, su kovaları ve su tünelleri gibi rengarenk ve eğlenceli su oyuncaklarının yer aldığı alanda, minikler hem serinledi hem de tatilin tadını doyasıya çıkardı. İlk günden parkı dolduran aileler ve çocuklar, sunulan imkandan dolayı büyük mutluluk yaşadı.

Çocukların güvenle eğlenebilmesi için Fresh Park, haftanın her günü belirli saat dilimlerinde kapılarını açacak.

Gün içindeki seans saatleri ise şu şekilde planlandı: 1. Seans: 12.00 - 14.00. 2. Seans: 15.00 - 17.00. 3. Seans: 18.00 - 20.00. 29 Haziran Pazartesi günü itibarıyla hizmet vermeye başlayan park, okulların açılacağı 15 Eylül tarihine kadar yaz boyunca çocukları ağırlamaya devam edecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çocukların keyifli ve unutulmaz bir yaz geçirmelerini çok önemsediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onların mutlu olması için elimizden geleni yapacağız. Yaz tatiline giren çocuklarımız için de bunun bir karne hediyesi olarak değerlendirilmesini istedik.'

Yaz boyunca Manisalı ailelerin ve çocukların vazgeçilmez adresi olacak Fresh Park, Atatürk Kent Parkı'nda tüm minikleri serin bir eğlenceye davet ediyor.