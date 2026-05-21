KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu tarafından düzenlenen konser, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Anadolu'nun dört bir yanından türkülerle renklenen gecede izleyiciler unutulmaz anlar yaşadı. Konsere İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi ve Eğitim Sen Kocaeli 1 No'lu Şube Başkanı Metin Temel katıldı. Program sonunda protokol üyeleri tarafından Şef Doç. Dr. Kenan Serhat İnce'ye çiçek takdim edildi.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni, kültür ve sanat etkinliklerinin kent yaşamına kattığı değere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 'Bu özel gecede sizlerle birlikte olmak çok kıymetli. Başta koro şefimiz Dr. Kenan Serhat İnce olmak üzere Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğumuzun tüm değerli koristlerini emek ve özverileri için tebrik ediyorum. Türk halk müziğinin sıcaklığını ve birlik duygusunu hep birlikte hissettiğimiz bu güzel akşamda unutulmaz bir deneyim yaşıyoruz.'

Türk halk müziğinin sevilen eserlerinin seslendirildiği konser boyunca salonu dolduran vatandaşlar türkülere zaman zaman hep bir ağızdan eşlik etti. Koro ve solo performanslar büyük beğeni toplarken, gece sanat dolu atmosferiyle izleyicilerden tam not aldı. İzmit Belediyesinin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen konser, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.