Kocaeli'nin simge lezzetlerinden İzmit pişmaniyesinin tanıtımına yıllardır gönüllü katkı sunan Dr. Öğr. Üyesi Necmi C. Özdemir, kentin köklü pişmaniye üreticilerinden birini ziyaret etti. Özdemir, İzmit pişmaniyesinin kültürel miras niteliği taşıdığını vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin coğrafi işaretli önemli lezzetlerinden İzmit pişmaniyesi, kentin tanıtımında önemli rol oynamaya devam ediyor. Bu alanda uzun yıllardır gönüllü tanıtım çalışmalarıyla dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Necmi C. Özdemir, İzmit'te faaliyet gösteren köklü pişmaniye üreticilerinden birine ziyaret gerçekleştirdi.

Katıldığı bilimsel kongrelerden uluslararası toplantılara kadar birçok organizasyonda yanında İzmit pişmaniyesi taşımasıyla bilinen Özdemir, kamuoyunda 'Necmi Hoca nerede, pişmaniye orada' sözüyle anılıyor.

Ziyaret sırasında üretim süreçleri hakkında bilgi alan Özdemir, İzmit pişmaniyesinin yalnızca bir tatlı olmadığını belirterek, 'Bu ürün Kocaeli'nin kültürel hafızasını, emeğini ve misafirperverliğini temsil eden önemli bir değerdir' ifadelerini kullandı. Pişmaniyelerle hatıra fotoğrafı çektiren Özdemir, yerel markaların korunması ve uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde tanıtılması gerektiğine dikkat çekti.

Özdemir'in önümüzdeki dönemde İzmit ve Kocaeli genelindeki pişmaniye üreticilerini ziyaret etmeyi sürdüreceği, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek üretim süreçlerini yerinde inceleyeceği ve tanıtım faaliyetlerine yönelik fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışındaki akademik ve sosyal programlarda İzmit pişmaniyesini ikram ederek kentin tanıtımına katkı sunan Özdemir'in bu yaklaşımı, sektör temsilcileri tarafından da memnuniyetle karşılandı.