Mardin'in Yeşilli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan ayı kapsamında başlattığı 'Vefa Çalışması' çerçevesinde anlamlı bir ziyaret gerçekleşti.

MARDİN (İGFA) - Mardin'de Yeşilli Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, ilçede 32 yıl boyunca öğretmenlik yapmış emekli öğretmen M. Cemil Öztürk'ü evinde ziyaret ederek vefa örneği sergiledi.

Ziyarete, okul müdürü Fatma Üstüner ile birlikte öğrenciler katıldı. Mütevazı bir hayat süren 78 yaşındaki emekli öğretmen M. Cemil Öztürk, öğrencilerin ve okul yöneticisinin bu beklenmedik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okul Müdürü Fatma Üstüner, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Vefa Çalışması' kapsamında okulumuzun öğrencileriyle birlikte ilçemizde yaşayan ve 32 yıl boyunca öğretmenlik yapan M. Cemil Öztürk öğretmenimizi ziyaret ederek vefa örneği gösterdik. Bu tür ziyaretler, öğrencilerimizin vefa, saygı ve toplumsal sorumluluk bilincini pekiştirmesine önemli katkı sağlıyor. Ramazan ayının manevi iklimini ve bayram coşkusunu öğrencilerimizle birlikte yaşamak amacıyla anlamlı bir çalışma başlattık' dedi.

Emekli öğretmen M. Cemil Öztürk de ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, genç neslin öğretmenlerine gösterdiği bu ilgiden dolayı teşekkür etti.