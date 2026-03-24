Keşan Belediyesi'nin hemen altında bulunan ve belediye iştiraki tarafından işletilen kapalı otoparkın içler acısı hali, vatandaşların büyük tepkisini çekiyor. Sitemize ulaştırılan fotoğraflar, 'sosyal belediyecilik' anlayışının merkezinde yaşanan bakımsızlığı ve ilgisizliği gözler önüne seriyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Kompleksi'nin altında yer alan kapalı otopark, son günlerde pislik, su birikintileri ve rutubetle gündemde.

Otomobillerini park etmek için ücret ödeyen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında 'Hizmet bunun neresinde?' diyerek tepki gösteriyor.

Keşan'ın en merkezi noktasında, bizzat belediye binasının altında hizmet veren kapalı otoparktan gelen görüntüler, vatandaşların sabrını taşırdı. Otoparkın fiziksel koşullarından şikayetçi olan sürücüler, yetkilileri göreve davet ediyor.

DUVARLAR KÜF BAĞLADI, YERLER ÇAMUR İÇİNDE

Vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflarda, otoparkın duvarlarının yoğun rutubet nedeniyle karardığı ve küf bağladığı görülüyor. Birçok noktada tavanlardan su sızdığı, zeminlerde ise çamurlu su birikintilerinin oluştuğu dikkat çekiyor. Aydınlatmanın yetersizliği ve bakımsız asansör boşlukları ise güvenlik riskini beraberinde getiriyor.

Vatandaşlar, yaptıkları açıklamada, 'Belediye binasının altındaki bir yerin bu kadar bakımsız olması Keşan'a yakışmıyor. Arabamızı bıraktığımızda her yerin kir pas içinde olduğunu görüyoruz. Duvarlar dökülüyor, yerlerde su birikintileri var. Üstelik bir de dünya kadar para ödüyoruz. Yetkililer burayı hiç kontrol etmiyor mu? Belediye kendi kapısının önünü süpürmekten aciz mi?' sorularını yönelttiler. Otoparkı kullanan sürücüler, Keşan Belediyesi ve ilgili iştirak yönetiminden otoparkın acilen temizlenmesini, boyanmasını ve hijyenik bir hale getirilmesini talep ediyor.