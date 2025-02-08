Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin 1969 Spor’a olan desteklerini sürdürerek kulübe 10 milyon TL ek destek müjdesi verdi. Geçtiğimiz ay sağlanan 10 milyon TL’lik katkının ardından gelen bu yeni destekle birlikte toplam yardım 20 milyon TL’ye ulaştı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin 1969 Spor’a olan desteklerini sürdürerek kulübe 10 milyon TL ek destek müjdesi verdi. Geçtiğimiz ay sağlanan 10 milyon TL’lik katkının ardından gelen bu yeni destekle birlikte toplam yardım 20 milyon TL’ye ulaştı.

Vali Akkoyun, Vali Yardımcısı Hasan Kurt ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Beytullah Birlik ile birlikte Mardin 1969 Spor’un antrenmanını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, Asbaşkan Veysi Duyan, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Akkoyun, takımın sahadaki performansını ve centilmenliğini övdü.

"BU ŞEHRE ŞAMPİYONLUK YAKIŞIR"

Futbolculara hitaben konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun, “Ruhunu ve gücünü ortaya koyan, 90 dakika boyunca mücadele eden kardeşlerimiz var. İsteğimiz şu: Direncinizi kaybetmeyin, inancınızı kaybetmeyin. İnandık mı başaracağız. Bu şehre şampiyonluk yakışır. Kazanma azmiyle mücadele etmeye devam edin. Hem maddi hem de manevi olarak yanınızdayız,” ifadelerini kullandı.

Antrenman sonrası sporculara tatlı ikram eden Akkoyun, geçtiğimiz ay verdikleri 10 milyon TL’lik desteğin ardından bu ay da 10 milyon TL ek destek sağlanacağını müjdeledi.

Vali Akkoyun’un bu desteği, Mardin 1969 Spor camiasında büyük memnuniyet yaratırken, kulübün şampiyonluk yolundaki motivasyonunu da artırdı.