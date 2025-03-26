Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin Dibek Tepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı Üs Bölgesi’nde kahraman jandarmalar ve komandolarla buluşarak, onlarla birlikte oruç açtı.MARDİN (İGFA) - Ramazan ayının manevi atmosferinde güvenlik güçleriyle bir araya gelen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, onların fedakârca görevlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Vatanın her köşesinde, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan güvenlik güçlerinin hiçbir engel tanımadan sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade eden Vali Akkoyun, "Jandarmamız ve komandolarımız, cesaretleri, disiplinleri ve vatan sevgileriyle milletimizin gurur kaynağıdır. Aziz şehitlerimizin kanıyla sulanan bu kutsal topraklar, kahramanlarımızın gösterdiği eşsiz fedakârlık sayesinde ilelebet hür ve bağımsız kalacaktır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.

Programda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, 1. İdare Mahkeme Başkanı Osman Kaba ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da hazır bulundu.