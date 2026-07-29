Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarının korunması için imara aykırı yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Tahtalı, Yaylacık ve Beşevler mahallelerinde toplam bin 460 metrekarelik 4 kaçak yapı yıkıldı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin kaçak yapılarla kararlı mücadelesi devam ediyor. Saha ekiplerinin denetimlerinin yanı sıra vatandaş ihbarlarını da değerlendiren ekipler, gerekli yasal işlemleri uyguladıktan sonra yıkım işlemini gerçekleştiriyor.



İlçede hukuki süreçleri tamamlanan 4 ayrı kaçak yapı için yıkım işlemi uygulandı. İlk olarak Tahtalı Mahallesi'ne giden ekipler, 200 metrekarelik iş yerini yıktı. Daha sonra aynı mahallede bulunan 300 metrekarelik başka bir iş yerinin yıkım işlemi gerçekleştirildi.



Daha sonra Yaylacık Mahallesi'ne geçen ekipler, burada 3 ayrı yapıdan oluşan 900 metrekarelik iş yerini yıkarak kullanılamaz hale getirdi. Son olarak Beşevler Mahallesi'ne giden ekipler, burada plazanın yan tarafına yapılmış kaçak ek yapıyı yıkarak kullanılamaz hale getirdi.



Çevik kuvvet, polis, zabıta ekipleri ve sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu yıkım işlemlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan çalışmalar tamamlandı.