Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin yaz aylarını aktif ve sağlıklı geçirmeleri amacıyla düzenlenen yaz okulları, birbirinden farklı branşlarda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yaz boyunca kurslardan toplam bin 747 kişi faydalandı.

İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi, yaz döneminde spor yapmak isteyen her yaştan vatandaş için geniş bir branş yelpazesi sundu. Yüzmeden basketbola, voleyboldan futbola, tenisten taekwondoya kadar farklı alanlarda düzenlenen kurslarda katılımcılar hem spor yaptı hem de yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirdi.

13 FARKLI BRANŞTA SPOR EĞİTİMİ

Yaz okulları kapsamında; voleybol, basketbol, hareket eğitimi, taekwondo, tenis, pilates, yoga, reformer, fitness, futbol, yüzme, step-aerobik ve spor saati branşlarında eğitimler gerçekleştirildi.

Yaz boyunca kurslara katılanların branşlara göre dağılımı ise şöyle oldu; Voleybol 394 kişi, Futbol 323 kişi, Yüzme 319 kişi, Taekwondo 118 kişi, Pilates99 kişi, Basketbol 92 kişi, Hareket Eğitimi 81 kişi, Tenis 80, kişi, Fitness 43 kişi, Yoga 28 kişi, Reformer (Grup) 23 kişi, Spor Saati 142 kişi ve Step-Aerobik 5 kişi. Toplam 1.747 kişi, yaz boyunca Çiğli Belediyesi'nin spor kurslarından yararlanarak farklı branşlarda spor yapma imkanı buldu.