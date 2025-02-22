Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından düzenlenen Mardin Artuklu İlçe Turnuvası, Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından düzenlenen turnuvada Abdulkadir Tutaşı İlköğretim Okulu öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. Beş kategoride yarışan öğrenciler, üç farklı dalda ilçe birinciliği, bir dalda ilçe ikinciliği kazanarak turnuvaya damga vurdu.

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK BAŞARI

Turnuvada Equilibrio kategorisinde Musab Saidoğlu (3/G), Abluka kategorisinde Bünyamin Admış (4/E), Küre kategorisinde Zeynep Oktay (4/B), ilçe birincisi olurken, Motif kategorisinde Deniz Karataş (4/E) ilçe ikincisi oldu.

Öğrenciler, gösterdikleri üstün performansla zeka oyunları turnuvasında büyük bir başarı elde etti.

“GURUR DUYUYORUZ”

Okul Müdürü İhsan Homan, öğrencilerin bu büyük başarısının kendilerini gururlandırdığını belirterek, “Öğrencilerimiz azimleri ve disiplinli çalışmalarıyla bu başarının en büyük mimarı oldular. Onları hazırlayan öğretmenlerimize ve desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Müdür Yardımcısı Ali Turuş ise turnuvanın öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaparak, “Bu tür yarışmalar, öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Okul olarak, öğrencilerimizin hem akademik hem de zihinsel gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Turnuvada dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞARININ ARKASINDA YOĞUN EMEK VAR

Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde uzun bir hazırlık sürecinden geçerek bu başarıya ulaştı. Veliler de çocuklarının motivasyonlarını yüksek tutarak sürece büyük katkı sağladı.

Okul yönetimi, bu tür başarıların devamı için desteklerini sürdüreceklerini ve öğrencilerin yeni turnuvalara daha da iddialı hazırlanacağını belirtti