Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde verilen önerge ile kurulan Sokak Hayvanları Komisyonu, Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı’nın oluşturulması, Gezici Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı (Vetbüs) projesinin hayata geçirilmesi ile uluslararası standartlarda bir hayvan hastanesinin kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı. Komisyonda alınan kararlar, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde verilen önergeyle kurulan Sokak Hayvanları Komisyonu, gerçekleştirdiği toplantıyla çalışmalarına başladı. Toplantıda siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve veteriner hekimler ile birlikte gönüllü hayvanseverlere eşlik eden Nurcan Zeyrek de yer aldı. Sokak Hayvanları Komisyonu üyeleri, Yunusemre ilçesinde yapımı devam eden Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Ziyarette, Yuntdağı bölgesinde hayata geçirilecek olan merkez hakkında, hayvan hakları savunucularından görüş ve öneriler alındı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, sivil toplum kuruluşlarının da önerileri dikkate alınarak, merkezin topluma fayda sağlayacak biçimde hizmete alınması yönünde fikir birliğine varıldı.

SOKAK HAYVANLARI İLE İLGİLİ 3 ÖNEMLİ PROJE ÖNE ÇIKTI

Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinin sonrasında komisyon üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda toplantı düzenledi. Gerçekleştirilen toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı’nın oluşturulması, Manisa’da uluslararası standartlarda bir hayvan hastanesinin kurulması, Gezici Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı (Vetbüs) projesinin hayata geçirilmesi olarak üç önemli gündem maddesi için karar alındı. Komisyonda alınan kararlar, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayına sunulacak.

KOMİSYON BAŞKANI DOĞAN, “FERDİ BAŞKANIMIZ BU KONUDA ÇOK DUYARLI”

Komisyon Başkanı Doğan, Bakımevi ve rehabilitasyon merkezi olmayan ilçelerde tesislerin kurulması, ilçe belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi arasında koordinasyon sağlanması amacıyla çalışmaların yürütüleceğini söyledi. Doğan, “Ferdi Zeyrek’in seçim programında da sunduğu en önemli konulardan biri, Sokak Hayvanları Komisyonu’nun kurulmasıydı. Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı’nın kurulması da zaten Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilgili genelgesinde bütün CHP’li Büyükşehir ve ilçe belediyelerine talimat olarak ulaştı. Burada sevindirici olan taraf, bu genelge yayınlanmadan önce de bu projelerin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in seçim programında yer almış olmasıdır. Bugün de komisyon olarak 3 temel kararımız oldu. Birincisi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı’nın kurulması. Bununla ilgili bütçenin ayrılması ve bu çerçevede kurulacak daire başkanlığının bütçesi ile de Vetbüs projesinin hayata geçirilmesi. Bir de uluslararası standartlarda bir hayvan hastanesinin kurulması. Sokak Hayvanları Komisyonu’muzun sağlıklı sonuçlar alacağını düşünüyoruz. Bunun en temel göstergesi de Ferdi Başkanımızın bu konuya çok duyarlı olması. Hatta şu anda Ferdi Başkanı temsilen eşi Nurcan Hanımın da burada bulunması bunun en önemli göstergesidir” diye konuştu.

NURCAN ZEYREK DE GÖNÜLLÜ KOMİSYON EKİBİNE EŞLİK ETTİ

Sokak Hayvanları Komisyonu’nun yaptığı toplantı ve ziyaretlere gönüllü olarak eşlik eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek yapılan çalışmaları değerlendirdi. Nurcan Zeyrek, “Ben seçim döneminde Başkanımıza iki konuda destek olacağımı beyan etmiştim. Bunlardan bir tanesi sokak hayvanlarıydı. İkincisi de Kadın Kooperatifleri ile ilgiliydi. Nasip oldu, seçimi kazandık. Şimdi sokak hayvanları üzerine çalışmalar gerçekleştirecek komisyon, meclis kararıyla kuruldu. Kuruluş sürecinin de takipçisiydim. Bu komisyonda olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Koşarak gelip çalışmalara severek katılıyorum. Heyecanlanıyorum. Faydam oluyorsa ne mutlu bana” dedi.

REYHAN ELBİRLİLER, “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BİZİ DE ÇAĞIRMASI ÇOK GÜZEL”

Manisa’da sokak hayvanları ile ilgili atılacak olan adımlarda, kendilerinin fikir ve önerilerine de önem verildiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür eden Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Elbirliler, “Büyükşehir Belediyesi’nin bizi de çağırması çok güzel bir şey, o yüzden umutlandık. Komisyona bizleri de dahil etmelerinden çok memnunuz. Sağlık İşleri Daire Başkanı ve veteriner hekimleri, koordinatörleri, belediyelerin meclis üyeleri ve biz hayvan severler bugün buradayız” dedi.

“YENİ DÖNEMDEKİ EŞGÜDÜMLÜ ÇALIŞMA BİZİ MUTLU EDİYOR”

Yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birliğinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Manisa Hayvanları Koruma Derneği Üyesi Gizem Satıoğlu Öcmenler ise, “Yeni dönemde sokak hayvanları komisyonunun derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, yerel hayvan koruma gönüllüleriyle eş güdümlü çalışması ilk günden beri bizi çok mutlu ediyor. Başarının da böyle geleceğine inanıyoruz. Biz 10 seneden beri daha önceki belediye başkanı ile randevu bile alamamış bir kurumuz. Manisa’daki tüm belediyelerden daha eski bir derneğiz. Manisa’da böyle bir şeyi ilk defa görüyoruz“ diye konuştu.

“İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Düzenlenen ziyaret ve toplantılarda yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, “Şu anda Yunusemre Belediyesi tarafından inşaatı devam eden doğal yaşam alanında, Sokak Hayvanları Komisyonu’muz ile birlikteyiz. Burada yaptığımız tespitler neticesinde, ilimizde hayvan sağlığı ve halk sağlığını koruma adına yapılacak çalışmalar için bir işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Burada alınacak olan kararlar Manisamıza hayırlısı olsun” dedi.

ARSLAN, “MERKEZİ EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ”

Yapımı devam eden Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyarette bulunan komisyona eşlik eden Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, sokak hayvanları sorununu gündemlerine aldıklarını belirterek, “Bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Komisyonu’nu ağırlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri birlikte çalışarak, bir an önce merkezimizi hayata geçirme istiyoruz. Tüm Manisalıların sorununa acil çözüm üretme çabası içindeyiz” diye konuştu.