Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Korosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. İzmir Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali’ne katılarak önemli bir başarıya imza attı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 22-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen, Türkiye ve yurt dışından toplam 75 koronun sahne aldığı festivalde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Korosu, performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Korolar, festivalde, “Devinim, Kareografi ve Sahnelemede Başarı” ile “Festivale Katılımda Başarı” olmak üzere iki ödül kazandı. Ödüllerini İrlandalı Opera Sanatçısı Ross Scanlon ile Prof. Dr. Seval Köse’nin elinden alan Manisalı gençler, hem sahnedeki disiplinli çalışmalarıyla hem de performansları ile dikkat çekti.

Koro Şefi Arcan Hacer Aydınlı, “Bu başarıda emeği geçen tüm çocuklara ve gençlere teşekkür ediyorum. Bizi her ortamda destekleyen, sanata ve genç yeteneklere değer veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e de şükranlarını sunuyorum. Dört gün boyunca yaklaşık 3 bin koristten oluşan 75 koronun sahne aldığı festivalde, aldığımız bu ödüllerin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.