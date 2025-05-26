Manisa Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe Beko’nun THY EuroLeague finalinde Fransız temsilcisi Monaco ile oynadığı mücadeleyi Manisalıların hep birlikte ve keyif içinde izleyebilmeleri için Cumhuriyet Meydanı ve Kent Park’ta dev ekran kurdu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de ailesiyle birlikte Kent Park’a gelerek maçı vatandaşlarla birlikte izledi.

Sandalyesini alana getirip halkın arasına oturan Başkan Ferdi Zeyrek, Nurcan Zeyrek ve çocukları, taraftarlarla birlikte tezahüratlara katıldı ve maçın heyecanını paylaştı. Basketbolseverler, dev ekranda final maçını izleme imkanı sağlayan Başkan Zeyrek’e teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın mobil ikram aracıyla da vatandaşlara su, çay ve kahve ikramında bulunuldu.

Fenerbahçe’nin bulduğu sayılarda taraftarlarla birlikte sevinen Zeyrek, karşılaşma sonunda ise şampiyonluk heyecanını Fenerbahçelilerle birlikte yaşayarak, “EuroLeague Şampiyonu Fenerbahçe Beko’yu ve takımını yalnız bırakmayan Fenerbahçe camiasını yürekten kutluyorum” dedi.

2017 yılında EuroLeague şampiyonluğu kazanan sarı-lacivertliler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Etihad Arena’daki finali kazanarak ikinci şampiyonluğuna ulaştı.