MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’da yaşayan kadınların sosyal ve kültürel hayata katılımlarını artırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile “Özel Körfez Turu” düzenledi.

Üçkuyular Feribot İskelesi'nden hareket eden Tarihi Bergama Vapuru ile yapılan Körfez turuna 150 kadın katıldı. Geziye katılım sağlayan kadınlara kumanya verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği orkestrası ile iki saat boyunca keyifli vakit geçiren kadınlar hatıra fotoğraflarıyla anı ölümsüzleştirdi. Etkinlik ile hem Körfez manzarasını görme fırsatı bulduklarını hem de güzel vakit geçirdiklerini belirten Manisalı kadınlar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e teşekkür ettiler.

Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş, Büyükşehir'in düzenlediği kültür gezilerinin gerçekten ses getirdiğini belirterek, "Kadınların hem sosyal hem kültürel anlamda gelişmelerini ve daha farklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlıyor bu geziler. Özellikle mahallelerimizde kırılgan kadın grupları dediğimiz engelli ya da yakını olan belli bir yaşa gelmiş ama hiçbir yere gidememiş kadın arkadaşlarımız bu geziler sayesinde hem güzel yerleri görüyorlar hem de sosyalleşiyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.