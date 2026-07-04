Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yapımı devam eden Yeni Mahalle Sosyal Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Çocuk Etkinlik Merkezi, Mahalleevleri ve Taziye Evi aynı çatı altında hizmet verecek.

BALIKESİR (İGFA) - Uzun yıllar Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi olarak kullanılan alanın mahalleye yakışır bir sosyal yaşam merkezine dönüştürüldüğünü belirten Başkan Mesut Ergin, 'Yeni Mahalle'mize kazandırdığımız bu önemli yatırımın tamamlanmasıyla birlikte 2. Yuvamız Ayvalık Çocuk Etkinlik Merkezimiz, Mahalleevlerimiz ve Taziye Evimiz hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Çocuklarımızın güvenle eğitim alabileceği, komşuluk kültürünü güçlendirecek ve her yaştan vatandaşımıza dokunacak örnek bir yaşam alanını Ayvalık'a kazandırıyoruz' dedi.

Yeni Mahalle'nin tam merkezinde yükselen Sosyal Yaşam Merkezi'nin yalnızca fiziki bir yatırım olmadığını vurgulayan Başkan Ergin, sosyal belediyecilik anlayışıyla kentin ihtiyaçlarına yönelik projeleri kararlılıkla hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ayvalık'ın tüm mahallelerinde yaşam kalitesini artıracak yatırımları sürdürdüklerini belirten Başkan Ergin, 'Ayvalık için üretmeye, mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getirecek projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yeni Mahalle Sosyal Yaşam Merkezimiz şimdiden Ayvalık'ımıza hayırlı olsun' diye konuştu.