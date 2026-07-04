Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 ilçedeki 11. sınıf öğrencilerinin tarih, medeniyet ve kültür bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen Genç Seyyah projesinde kapsamında 'Genç Seyyah Bursa' gezileri başladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin tarih, medeniyet ve kültür bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen Genç Seyyah projesi kapsamında düzenlenen 'Genç Seyyah Bursa' gezileri başladı.

Öğrenciler, Genç Seyyah İstanbul Gezisi'nin ardından kendilerine dağıtılan 'Genç Seyyah Bursa' kitapları ile bir sonraki gezi rotası olan Bursa için düzenlenecek sınava hazırlandı. Kitaplar üzerinden gerçekleştirilen hazırlık sürecinin ardından düzenlenen online sınavda başarılı olan öğrenciler, 'Genç Seyyah Bursa' gezisine katılmaya hak kazandı. Böylece öğrenciler, tarih ve kültürle iç içe dolu dolu bir gezi programına daha katılma fırsatı elde etti.

'GENÇLERİMİZİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerin tarih ve medeniyet şuuruyla yetişmesine büyük önem verdiklerini anımsatarak, Genç Seyyah projesiyle öğrencilerin derslerde edindikleri bilgileri yerinde görme ve yaşama imkânı bulduklarını ifade etti.

İstanbul gezisinden sonra düzenlenen sınavda başarılı olan öğrencileri köklü medeniyet şehirlerinden olan Bursa'ya götürdüklerini belirten Başkan Altay, 'Genç Seyyah projemizle gençlerimizi tarihimizin ve medeniyetimizin önemli merkezleriyle buluşturuyoruz. Öğrencilerimizin şehirlerimizi sadece kitaplardan öğrenmelerini değil, o atmosferi bizzat yaşayarak geçmişimizle güçlü bağlar kurmalarını hedefliyoruz. Bu doğrultuda liseli gençlerimiz İstanbul'un ardından tarihi şehirlerimizden Bursa'yı da keşfediyor. Evlatlarımız böylece, tarihi ve kültürel mirasımızı yakından tanırken aynı zamanda unutulmaz bir yolculuk deneyimi de gerçekleştirmiş oluyor' diye konuştu.

Başkan Altay, 'Proje kapsamda günlük 100 öğrencimizin katıldığı organizasyonda toplam 15 sefer düzenleyerek, toplamda 1.500 öğrencimizin 'Genç Seyyah Bursa' programından faydalanmasını sağlayacağız. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yüksek Hızlı Tren'le yapılan gezilere destekleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt'a teşekkür ediyorum. Projemize katılan tüm öğrencilerimize ve süreç boyunca desteklerini esirgemeyen ailelerimize de teşekkür ederim' dedi.

ÖĞRENCİLER BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Bursa gezisi ile hem tarihi ve kültürel mekânları yakından tanıma hem de arkadaşlarıyla unutulmaz anılar biriktirme imkânı bulduklarını belirten öğrenciler, kendilerine sunulan bu anlamlı fırsat dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Genç Seyyah projesinin hem bilgi birikimlerine hem de kişisel gelişimlerine önemli katkı sağladığını dile getiren öğrenciler, benzer organizasyonların devam etmesini temenni etti.

GENÇ SEYYAH BURSA

Program kapsamında öğrenciler, sabah saat 06.03'te Selçuklu Tren Garı'ndan yüksek hızlı trenle önce Bilecik'e hareket ediyor.

Buradan otobüslerle İznik'e geçen öğrenciler, öğle yemeğinin ardından Bursa'nın tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret etmeye başlıyor.

Gezi programının ilk gününde Çınar Ağacı, Tophane ve Ulu Cami'yi gezen öğrenciler, günün sonunda kendileri için hazırlanan otelde dinlenmeye çekiliyor.

İkinci gün ise Panorama Müzesi, Emir Sultan Camii ve Külliyesi ile Yeşil Türbe ziyaret ediliyor. Programın devamında Cumalıkızık'ın tarihi sokaklarını gezen öğrenciler, ardından Bilecik'te Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerini ziyaret ederek tarih ve medeniyet yolculuklarını tamamlıyor.

Gezi sonunda ekipler, otobüslerle Bozüyük Yüksek Hızlı Tren Garı'na geçerek yüksek hızlı trenle Konya'ya dönüş yapıyor.

Günlük 100 öğrencinin katıldığı organizasyonda toplam 15 sefer düzenlenecek ve 1.500 öğrenci 'Genç Seyyah Bursa' programından faydalanacak.

GENÇ SEYYAH PROJESİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Genç Seyyah' projesi kapsamında öğrencileri yeni kültür yolculuklarıyla buluşturmaya devam edecek.

Bursa gezilerinin tamamlanmasının ardından 11 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek yüz yüze sınavda başarılı olan öğrenciler, 'Genç Seyyah Balkanlar' organizasyonuna katılma hakkı elde edecek.