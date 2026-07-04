Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kent genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

ÇANKIRI (İGFA) - Başkan Esen, Mehmetçik Ortaokulu alt kısmında yapımı süren orta refüj düzenleme çalışmaları, Ankara yolu üzerinde devam eden asfalt çalışmaları, hastane arkası otopark asfalt ve çizgi uygulamaları ile Tatlıçay'da yürütülen temizlik çalışmalarını yerinde denetledi.

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Esen, saha personeliyle de bir araya gelerek çalışanlarına kolaylıklar diledi. Ekiplerle sohbet eden Başkan Esen, daha yaşanabilir bir şehir amacıyla belediye ekiplerinin kentin farklı noktalarında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Belediye ekiplerinin planlanan program doğrultusunda altyapı, üstyapı, yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği bildirildi.