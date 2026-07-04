Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından şehir merkezinin atık su yükünü güvenli ve kesintisiz şekilde taşımak amacıyla hayata geçirilen 211 milyon 140 bin TL sözleşme bedelli İlkadım Atık Su Kolektör Hattı Projesi tamamlandı.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekipleri, İlkadım ilçesinde şehir merkezinin en önemli atık su taşıyıcı sistemlerinden birini yeniledi. Atakum sahilindeki çalışmaların ardından bu kez de İlkadım ilçesindeki atık su kolektör hattı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, mevcut kanalizasyon hattının kapasitesini iki katına çıkaran 211 milyon 140 bin TL'lik dev bir projeyi hayata geçirdi.

Toplam 2 bin 450 metre uzunluğunda, 2 bin milimetre çapındaki betonarme borularla inşa edilen ana hat imalatı başarıyla tamamlanırken, 2 adet terfi bağlantı odasının da devreye alınmasıyla birlikte hat aktif hale getirildi. Şehir merkezinin en önemli atık su taşıma sistemlerinden biri olan proje ile altyapının taşıma kapasitesi artırılırken, daha güvenli, dayanıklı ve uzun yıllar hizmet verecek modern bir altyapı ağı Samsun'a kazandırıldı.

Başkan Halit Doğan: 'Güçlü şehirler, güçlü altyapılar üzerinde yükselir'

Tamamlanan yatırımın şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Şehrimizin bugününü olduğu kadar yarınını da düşünerek yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. İlkadım Atık Su Kolektör Hattı, Samsun'un en önemli altyapı projelerinden biridir. Tamamlanan bu yatırımla şehir merkezimizin atık su taşıma kapasitesini önemli ölçüde artırırken, hemşehrilerimize uzun yıllar güvenle hizmet verecek güçlü bir altyapıyı da şehrimize kazandırdık. Daha önce Atakum ilçemizde atık su kolektör hattımızı hizmete almıştık. Şimdi ise İlkadım'daki çalışmalarımızı da tamamladık. Samsun'umuzu her alanda daha güçlü, daha modern ve daha dirençli bir geleceğe hazırlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.