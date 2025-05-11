Manisa Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nde, annelere, kentin dört bir yanında kurulan stantlarda binlerce çiçek dağıttı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin iş birliğinde, kent merkezi ve ilçelerde Anneler Günü’ne özel Manisalı annelere çiçek dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin kendi tesislerinde üretilen çiçekler bu özel günde anneleri mutlu etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu’nun katılımıyla kent merkezinde de çiçek dağıtımı yapıldı. Deste ve Kuğu, Anneler Günü’nü kutlayıp vatandaşlarla sohbet etti. Manisalılar, bu jestten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tüm ilçelerde çiçek dağıtımı yapıldığını hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, annelere kendi yetiştirdikleri çiçekleri takdim ettiklerini belirterek, "Bu çiçekleri bahçelerinde, balkonlarında ve evlerinde görmek ve bu coşkunun devam etmesini, istiyoruz. İnşallah her yıl çok daha büyük coşkuyla yeniden anneler gününü burada kutlayacağız” dedi.