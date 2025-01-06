Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1950-1953 yılları arasında Kore Savaşı’na katılmış ve bugün hayatta olan gaziler ile yakından ilgileniyor. Yaşayan birer anıt olan gazilerin ihtiyaçları Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca karşılanıyor.MANİSA (İGFA) - Yıl boyunca ziyaretlerine devam eden Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaşehir ilçesinde yaşayan Gazi Halil İbrahim Arıdoğan’a ve Turgutlu ilçesindeki Ali Yel’e hasta yatağı, hasta ihtiyaç malzemeleri ve erzak desteklerini teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarla bağımsızlığımızın teminatı gazilerin ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.

Gazileri ikamet etikleri yerlerde ziyaret eden ve yaşam şartlarını takip eden ekipler, Alaşehir ilçesi Bahçedere mahallesinde Mehmet Gökcen, Dağhaciyusuf mahallesinde Halil İbrahim Arıdoğan, Alaşehir merkezde Ahmet İbil, Turgutlu ilçesi huzurevinde Ali Yel ve Urganlı mahallesinde Osman Nuri Öztürk ile bir aray ageldi. Gaziler Halil İbrahim Arıdoğan ve Ali Yel’e hasta yatağı, hasta bakım malzemeleri ve erzak desteği takdim edildi. Ayrıca yapılan tüm ziyaretlerde gazilere Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler sunuldu. Alaşehir ve Turgutlu ilçelerinde yapılan son ziyaretler ile birlikte hayatta olan 12 Kore gazisi ziyaret edilmiş oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ekipleri, Kula ilçesinde 3, Saruhanlı ilçesinde 1, Salihli ilçesinde 1, Alaşehir ilçesinde 3, Turgutlu ilçesinde 2 ve merkezde 2 olmak üzere 12 Kore gazisinin ziyaret edildiğini aktardı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, 1950-1953 yılları arasında Kore Savaşı’na katılan 54 Manisalı gaziden yalnızca 12’sinin hayatta olduğunu ifade ederek, tamamının ziyaret edildiğini ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in selamlarını ilettiklerini söyledi.